Profilo

Tutto su Ardian Ismajli, difensore albanese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Luogo e data di nascita: Podujevë (Kosovo), il 30 settembre 1996

Scadenza contratto: 30 giugno 2027

Al Torino sotto contratto dal: 2025

Ex squadre: Prishtina, Hajduk Spalato II, Hajduk Spalato, Spezia, Empoli.

è nato a Podujevë, in Kosovo, il 30 settembre 1996. Al Torino è arrivato nel luglio 2025, a parametro zero, dopo essersi liberato, in scadenza di contratto, dall'Empoli, squadra dove ha militato dal 2021. Ricopre il ruolo di difensore centrale, in grado di giocare anche braccetto destro. Dopo aver iniziato il percorso con le giovanili del Kosovo, e avendo anche esordito in prima squadra, ha definitivamente scelto di indossare la maglia della Nazionale albanese.