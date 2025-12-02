Ardian Ismajli
44 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 29 (30 September 1996)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 76 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 6 mln
Profilo
Tutto su Ardian Ismajli, difensore albanese del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
ARDIAN ISMAJLI, LA BIOGRAFIA
Ardian Ismajli è nato a Podujevë, in Kosovo, il 30 settembre 1996. Al Torino è arrivato nel luglio 2025, a parametro zero, dopo essersi liberato, in scadenza di contratto, dall'Empoli, squadra dove ha militato dal 2021. Ricopre il ruolo di difensore centrale, in grado di giocare anche braccetto destro. Dopo aver iniziato il percorso con le giovanili del Kosovo, e avendo anche esordito in prima squadra, ha definitivamente scelto di indossare la maglia della Nazionale albanese.
Luogo e data di nascita: Podujevë (Kosovo), il 30 settembre 1996
Scadenza contratto: 30 giugno 2027
Al Torino sotto contratto dal: 2025
Ex squadre: Prishtina, Hajduk Spalato II, Hajduk Spalato, Spezia, Empoli.
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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