Profilo

Tutto su Chè Adams, attaccante colombiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Adams e la Scozia: è entrato nella storia della sua Nazionale Nato a Leicester in Inghilterra, sua madre è scozzese e suo padre è antiguo-barbuadiano. La prima Nazionale a chiamarlo fu proprio Antigua, ma declinò l'invito. Alla Scozia, però, ci arriva quasi per caso. Quando Adams giocava ancora a livello semi-professionistico fu convocato dalla nazionale C dell'Inghilterra, ma con il passaggio allo Sheffield divenne ineleggibile. Fu così che poi arrivò la chiamata della Scozia. Con la nazionale di cui è originaria sua madre ha giocato gli ultimi due europei e nel 2020 divenne il primo giocatore non bianco a giocare una competizione internazionale con la Scozia.

Chè Adams è nato a Leicester (Inghilterra) il 13 luglio 1996. E' un attaccante con caratteristiche interessanti, visto che alla tecnica abbina velocità e potenza fisica. Ai tempi dell'Ilkeston, il suo allenatore dell'epoca Kevin Wilson disse di lui: "Ha un buon ritmo, ma soprattutto è molto potente fisicamente. La sua peculiarità è un'altra però: può cambiare le partite all'improvviso". In Inghilterra e in Premier la sua è stata comunque fin qui una buona carriera, non eccelsa chiaramente, ma ha fatto vedere strappi interessanti. Uno come lui potrebbe giocare benissimo in avanti con Zapata, visto che Adams è più una seconda punta moderna: fisica, veloce e di grande movimento. La sua prima stagione al Torino è stata positiva, avendo centrato la doppia cifra di reti (10) tra Coppa Italia e campionato.