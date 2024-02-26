Ivan Ilic
8 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 25 (17 March 2001)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 75 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 13 mln
Profilo
Tutto su Ivan Ilic, centrocampista del Torino FC e della Nazionale serba: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
IVAN ILIC, LA BIOGRAFIA
Ivan Ilić è nato a Niš (Serbia). Inizia il suo percorso nelle giovanili della squadra della sua città, poi viene preso dal Manchester City. Anche suo fratello Luka è calciatore. In Italia arriva grazie al trasferimento all'Hellas Verona, club che lo cede poi al Torino nel gennaio 2023.
Luogo e data di nascita: Niš (Serbia), 17 marzo 2001
Scadenza contratto: 30/06/2027
Al Torino sotto contratto dal: 2023
Ex squadre: Real Niš, Stella Rossa, Manchester City, Zemun, NAC Breda, Hellas Verona.
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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