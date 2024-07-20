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Tutto su Alberto Paleari, portiere italiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

PALEARI, LA BIOGRAFIA

Brianzolo di origini, cresce calcisticamente nel Seregno FBC 1913. Quindi passa all’Aldini Bariviera e continua nel settore giovanile del Milan, dove milita per tre anni. Nell’ultima annata viene anche convocato da mister Massimiliano Allegri come terzo portiere alle spalle di Cristian Abbiati e Marco Amelia. In quell’anno il Milan vince lo scudetto e anche Paleari compare nel palmares. In quei suoi inizi alternava l'impegno calcistico con quello scolastico al liceo scientifico tecnologico a Carate Brianza. E in un'intervista a Il Cittadino, nel recente passato, ha ricordato quei trascorsi: "Ero col Milan, allenamenti a Milanello: non avevo la patente, mi muovevo in treno, non ce l’avrei fatta altrimenti a star dietro alla scuola - ha dichiarato -. Già prima comunque non è stato facile, per anni sono andato avanti col pullmino che mi veniva a prendere all’una, un panino e via; alle otto di sera tornavo a casa. Ultimato il liceo mi sono iscritto a scienze motorie e dopo la triennale mi sono laureato con la tesi 'Il calciatore di serie B: analisi e modelli di consumo' approntata tramite un questionario che ho sottoposto a 288 giocatori di serie B in cui chiedevo di indicare, in sintesi, quali fossero i loro desideri e le loro aspirazioni". Un portiere studioso e attento a tutte le sfaccettature del mondo del calcio. All'arrivo al Torino, le sue apparizioni in Serie A sono soltanto tre: tutte con il Genoa nella stagione 2020/2021. La categoria che ha frequentato di più in carriera è stata la Serie B: 164 presenze, comprese le 9 ai play-off. Ha anche fatto esperienza in Serie C e addirittura nell'allora Serie C2. Insomma, la gavetta non se l'è fatta mancare. Durante la sua carriera ha giocato con le maglie di Ponte San Pietro-Isola, Tritium, Virtus Verona e Giana Erminio. Nell’estate 2016 lo ha ingaggiato il Cittadella che lo ha fatto esordire in Serie B; nella stagione 2018/2019 è stato anche nominato miglior portiere della Serie B da giornalisti e allenatori. Quella del Cittadella è la seconda maglia che ha vestito di più in carriera (102 apparizioni). Ha lasciato i veneti il 4 ottobre 2020, durante la sui generis finestra di mercato estivo di quella stagione (tutto fu posticipato a causa del Covid-19); tuttavia, avrebbe potuto farlo già nel 2019 quando era stato vicino proprio al Torino che poi opto per Ujkani. Dal Cittadella è passato al Genoa, club con il quale ha disputato le sue uniche gare in Serie A (era vice di Mattia Perin, giocò con Parma e Fiorentina tra novembre e dicembre e l'ultima con il Cagliari). Il 17 luglio 2021 il Genoa lo ha ceduto in prestito al Benevento, che lo ha riscattato dopo un anno. Con i sanniti due campionati di Serie B, la cocente retrocessione nel 2023 e l'ultimo torneo in Serie C concluso al terzo posto dietro a Juve Stabia e Avellino (corsa ai play-off interrotta in semifinale dalla Carrarese). Tra l'altro, il 2 marzo 2024 ha raggiunto le cento presenze ufficiali con gli Stregoni. A distanza di quattro stagioni dall'ultima volta è quindi prossimo a tornare in Serie A, forte della sua esperienza e di una carta d'identità più matura.

Luogo e data di nascita: Giussano (MB), 29 agosto 1992

Scadenza contratto: 30/06/2027

Al Torino sotto contratto dal: 2024

Ex squadre: Pontisola, Tritium, Virtus Verona, Mantova, Giana Erminio, Cittadella, Genoa, Benevento, Torino.

Trofei vinti - -