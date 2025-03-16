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Cesare Casadei

Cesare Casadei

Cesare Casadei

22 - -

Nazionalità:
-
Età:
23 (10 January 2003)
Altezza:
1 cm
Peso:
77 kg
Piedi:
-
Valore di mercato:
15 mln
Profilo
Tutto su Cesare Casadei, centrocampista italiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

CESARE CASADEI, LA BIOGRAFIA

Cesare Casadei è nato a Ravenna il 10 gennaio 2003. Al Torino è arrivato nel gennaio 2025, a titolo definitivo dal Chelsea, formazione di Premier League che in precedenza lo aveva mandato in prestito al Reading e al Leicester City. Ricopre il ruolo di centrocampista centrale.
Luogo e data di nascita: Ravenna, 10 gennaio 2003
Scadenza contratto: 30 giugno 2029
Al Torino sotto contratto dal: 2025
Ex squadre: Inter, Chelsea, Reading, Leicester City
Trofei vinti
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Carriera Nazionale

Nazionale Italiana
Stagione Competizione Presenze Reti
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