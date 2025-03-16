Profilo

Tutto su Cesare Casadei, centrocampista italiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Luogo e data di nascita: Ravenna, 10 gennaio 2003

Scadenza contratto: 30 giugno 2029

Al Torino sotto contratto dal: 2025

Ex squadre: Inter, Chelsea, Reading, Leicester City

Cesare Casadei è nato a Ravenna il 10 gennaio 2003. Al Torino è arrivato nel gennaio 2025, a titolo definitivo dal Chelsea, formazione di Premier League che in precedenza lo aveva mandato in prestito al Reading e al Leicester City. Ricopre il ruolo di centrocampista centrale.