Cesare Casadei
22 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 23 (10 January 2003)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 77 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 15 mln
Profilo
Tutto su Cesare Casadei, centrocampista italiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
CESARE CASADEI, LA BIOGRAFIA
Cesare Casadei è nato a Ravenna il 10 gennaio 2003. Al Torino è arrivato nel gennaio 2025, a titolo definitivo dal Chelsea, formazione di Premier League che in precedenza lo aveva mandato in prestito al Reading e al Leicester City. Ricopre il ruolo di centrocampista centrale.
Luogo e data di nascita: Ravenna, 10 gennaio 2003
Scadenza contratto: 30 giugno 2029
Al Torino sotto contratto dal: 2025
Ex squadre: Inter, Chelsea, Reading, Leicester City
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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