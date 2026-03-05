Roberto D'Aversa
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- 50 (12 August 1975)
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Profilo
ROBERTO D'AVERSA, LA BIOGRAFIARoberto D'Aversa nasce a Stoccarda, in Germania, il 12 agosto 1975. All'età di tre anni torna a Pescara, luogo natale del padre. Inizia a giocare a calcio nel settore giovanile della Renato Curi, prima come attaccante poi arretrando come centrocampista. Transita poi per alcuni anni anche nelle formazioni giovanili del Milan prima di iniziare la sua carriera da professionista in Serie C. Come allenatore arriva sulla panchina del Toro a febbraio 2026 per prendere il posto dell'esonerato Marco Baroni.
La carriera di D'Aversa: centrocampista e allenatoreRoberto D'Aversa era un centrocampista dinamico che era in grado di ricoprire diversi ruoli e che faceva del fisico anche una sua dote in mezzo al campo. Essendo alto 185 centimetri riusciva a far valere la sua forza in mediana, unendola anche a una buona tecnica di base. L'attuale allenatore del Torino giocava spesso sia da centrocampista centrale (come mezzala oppure nei panni di interditore davanti alla difesa) che anche da trequartista all'occorrenza. Raramente ha anche svolto il ruolo di esterno destro dove poteva giocare sfruttando il suo piede forte. Come allenatore cresce molto invece in Serie C. La carriera in panchina di D'Aversa parte dall'Abruzzo, precisamente alla Virtus Lanciano. Non è un estraneo all'universo rossonero, dato che è lì che chiude la carriera da giocatore nel 2013 e viene subito nominato Responsabile dell'Area Tecnica. Tuttavia, l'estate successiva (luglio 2014), la società decide di affidargli direttamente la guida della prima squadra. È il suo esordio assoluto come allenatore. Al primo anno riesce a salvare la squadra dalla retrocessione, senza però ripetersi nella 2015/16, che si chiuderà con l'esonero a gennaio. In seguito arriva per lui l'occasione Parma che gli permetterà di fare una scalata continua verso la Serie A.
Lo stile di gioco: cura per la fase difensiva e non solo...L'allenatore del Torino viene spesso ritenuto un allenatore che punta molto sulla difesa. In Serie A ci arriva nel 2018 con il Parma e per lui è la consacrazione. Il suo Parma gioca un calcio all'insegna del pragmatismo, ma i risultati sono di assoluto livello. Verranno anche valorizzati diversi elementi offensivi. Al primo anno i ducali chiudono con una salvezza tranquilla al quattordicesimo posto, l'anno dopo all'undicesimo. Qui le strade però si dividono, con la società che andrà su Fabio Liverani per un nuovo ciclo. In seguito guida anche Sampdoria, Lecce ed Empoli ma con fortune alterne.
ROBERTO D'AVERSA, CONTRATTO E STIPENDIORoberto D'Aversa è legato al Torino da un contratto valido sino al 30 giugno 2026, dopo che a fine febbraio 2026 ha rilevato il ruolo in panchina dell'esonerato Baroni.
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
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