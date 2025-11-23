Profilo

Tutto su Giovanni Simeone, attaccante argentino del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Luogo e data di nascita: Buenos Aires il 5 luglio del 1995

Scadenza contratto: 30 giugno 2026 con opzione di acquisto

Al Torino sotto contratto dal: 2025

Ex squadre: River Plate, Banfield, Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona, Napoli

è nato a Buenos Aires il 5 luglio del 1995. Al Torino è arrivato nell'agosto 2025, in prestito gratuito con diritto di riscatto - convertibile in obbligo al raggiungimento del primo punto del Torino in Serie A da febbraio 2026 - dal Napoli, formazione di Serie A dove ha militato in tutto per tre stagioni, vincendo due scudetti. Ricopre il ruolo di attaccante centrale. E' figlio di Diego Pablo Simeone, notissimo ex centrocampista e allenatore argentino chiamato il "Cholo", da cui il suo soprannome "Cholito".