Giovanni Simeone
18 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 30 (5 July 1995)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 81 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 5 mln
Profilo
Tutto su Giovanni Simeone, attaccante argentino del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
GIOVANNI SIMEONE, LA BIOGRAFIA
Giovanni Simeone è nato a Buenos Aires il 5 luglio del 1995. Al Torino è arrivato nell'agosto 2025, in prestito gratuito con diritto di riscatto - convertibile in obbligo al raggiungimento del primo punto del Torino in Serie A da febbraio 2026 - dal Napoli, formazione di Serie A dove ha militato in tutto per tre stagioni, vincendo due scudetti. Ricopre il ruolo di attaccante centrale. E' figlio di Diego Pablo Simeone, notissimo ex centrocampista e allenatore argentino chiamato il "Cholo", da cui il suo soprannome "Cholito".
Luogo e data di nascita: Buenos Aires il 5 luglio del 1995
Scadenza contratto: 30 giugno 2026 con opzione di acquisto
Al Torino sotto contratto dal: 2025
Ex squadre: River Plate, Banfield, Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona, Napoli
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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