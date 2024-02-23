Profilo

SAZONOV, LA BIOGRAFIA

Tutto su Saba Sazonov, difensore del Torino FC, il primo calciatore di nazionalità georgiana a vestire la maglia granata. Chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Saba Sazonov è nato a San Pietroburgo. È figlio di Nino Nishnianidze, ex giocatrice di pallavolo professionista georgiana che si è trasferita a San Pietroburgo e si è innamorata del padre Andrei Sazonov. Ha un fratello, Davis Sazonov. La famiglia vive in Georgia.

Luogo e data di nascita: San Pietroburgo, 1° febbraio 2002

Scadenza contratto: 30/06/2027

Al Torino sotto contratto dal: 2023.

Ex squadre: Zenit San Pietroburgo, Dinamo Mosca

Trofei vinti - -