Saba Sazonov
15 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 24 (1 February 2002)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 84 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 3 mln
Profilo
SAZONOV, LA BIOGRAFIA
Saba Sazonov è nato a San Pietroburgo. È figlio di Nino Nishnianidze, ex giocatrice di pallavolo professionista georgiana che si è trasferita a San Pietroburgo e si è innamorata del padre Andrei Sazonov. Ha un fratello, Davis Sazonov. La famiglia vive in Georgia.
Luogo e data di nascita: San Pietroburgo, 1° febbraio 2002
Scadenza contratto: 30/06/2027
Al Torino sotto contratto dal: 2023.
Ex squadre: Zenit San Pietroburgo, Dinamo Mosca
Trofei vinti
-
-
Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Nazionale Georgiana
|Stagione
|Competizione
|Presenze
|Reti
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-