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Saba Sazonov

Saba Sazonov

Saba Sazonov

15 - -

Nazionalità:
-
Età:
24 (1 February 2002)
Altezza:
1 cm
Peso:
84 kg
Piedi:
-
Valore di mercato:
3 mln
Profilo
Tutto su Saba Sazonov, difensore del Torino FC, il primo calciatore di nazionalità georgiana a vestire la maglia granata. Chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

SAZONOV, LA BIOGRAFIA

Saba Sazonov è nato a San Pietroburgo. È figlio di Nino Nishnianidze, ex giocatrice di pallavolo professionista georgiana che si è trasferita a San Pietroburgo e si è innamorata del padre Andrei Sazonov. Ha un fratello, Davis Sazonov. La famiglia vive in Georgia.
Luogo e data di nascita: San Pietroburgo, 1° febbraio 2002
Scadenza contratto: 30/06/2027
Al Torino sotto contratto dal: 2023.
Ex squadre: Zenit San Pietroburgo, Dinamo Mosca
Trofei vinti
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Carriera Nazionale

Nazionale Georgiana
Stagione Competizione Presenze Reti
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