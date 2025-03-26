Cristiano Biraghi
34 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 33 (1 September 1992)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 80 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 1 mln
Profilo
Tutto su Cristiano Biraghi, esterno italiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
CRISTIANO BIRAGHI, LA BIOGRAFIA
Cristiano Biraghi è nato a Cernusco sul Naviglio il 1° settembre 1992. Al Torino è arrivato nel gennaio 2025, in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, formazione di Serie A dove ha militato in tutto per cinque stagioni. Nel giugno dello stesso anno, il club granata ha esercitato il suo riscatto per 100 mila euro dal club viola. Ricopre il ruolo di quinto di sinistra del centrocampo a cinque di Marco Baroni.
Luogo e data di nascita: Cernusco sul Naviglio, 1° settembre 1992
Scadenza contratto: 2027
Al Torino sotto contratto dal: 2025
Ex squadre: Inter, Juve Stabia, Cittadella, Catania, Chievo, Granada, Pescara, Fiorentina.
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
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