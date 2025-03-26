Profilo

Tutto su Cristiano Biraghi, esterno italiano del Torino FC: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Luogo e data di nascita: Cernusco sul Naviglio, 1° settembre 1992

Scadenza contratto: 2027

Al Torino sotto contratto dal: 2025

Ex squadre: Inter, Juve Stabia, Cittadella, Catania, Chievo, Granada, Pescara, Fiorentina.

Cristiano Biraghi è nato a Cernusco sul Naviglio il 1° settembre 1992. Al Torino è arrivato nel gennaio 2025, in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, formazione di Serie A dove ha militato in tutto per cinque stagioni. Nel giugno dello stesso anno, il club granata ha esercitato il suo riscatto per 100 mila euro dal club viola. Ricopre il ruolo di quinto di sinistra del centrocampo a cinque di Marco Baroni.