Zakaria Aboukhlal
7 - -
- Nazionalità:
- -
- Età:
- 26 (18 February 2000)
- Altezza:
- 1 cm
- Peso:
- 72 kg
- Piedi:
- -
- Valore di mercato:
- 12 mln
Profilo
ZAKARIA ABOUKHLAL, LA BIOGRAFIA
Zakaria Aboukhlal è nato a Rotterdam (Olanda) ma ha scelto di giocare nella selezione marocchina. Dopo aver giocato, a livello di settore giovanile, con Raptim, Willem e PSV. Dopo buone stagioni con PSV e AZ nel campionato olandese, l'esterno offensivo classe 2000 passa in Francia dove brilla con la maglia del Tolosa e in seguito arriva la chiamata del Torino che lo porta in Serie A nell'estate del 2025.
Luogo e data di nascita: Rotterdam (Olanda), 18 febbraio 2000
Scadenza contratto: 30/06/2029
Al Torino sotto contratto dal: 2025
Ex squadre: PSV, AZ, Tolosa
Trofei vinti
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Carriera Nazionale
Carriera Nazionale
|Nazionale Marocchina
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