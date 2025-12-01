Toro News

Zakaria Aboukhlal

Zakaria Aboukhlal

Zakaria Aboukhlal

7 - -

Nazionalità:
-
Età:
26 (18 February 2000)
Altezza:
1 cm
Peso:
72 kg
Piedi:
-
Valore di mercato:
12 mln
Profilo
Tutto su Zakaria Aboukhlal, attaccante del Torino FC e della Nazionale marocchina: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

ZAKARIA ABOUKHLAL, LA BIOGRAFIA

Zakaria Aboukhlal è nato a Rotterdam (Olanda) ma ha scelto di giocare nella selezione marocchina. Dopo aver giocato, a livello di settore giovanile, con Raptim, Willem e PSV. Dopo buone stagioni con PSV e AZ nel campionato olandese, l'esterno offensivo classe 2000 passa in Francia dove brilla con la maglia del Tolosa e in seguito arriva la chiamata del Torino che lo porta in Serie A nell'estate del 2025.
Luogo e data di nascita: Rotterdam (Olanda), 18 febbraio 2000
Scadenza contratto: 30/06/2029
Al Torino sotto contratto dal: 2025
Ex squadre: PSV, AZ, Tolosa
Trofei vinti
-
-

Carriera Nazionale

Nazionale Marocchina
Stagione Competizione Presenze Reti
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -