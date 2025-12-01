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ZAKARIA ABOUKHLAL, LA BIOGRAFIA

Tutto su Zakaria Aboukhlal, attaccante del Torino FC e della Nazionale marocchina: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

Zakaria Aboukhlal è nato a Rotterdam (Olanda) ma ha scelto di giocare nella selezione marocchina. Dopo aver giocato, a livello di settore giovanile, con Raptim, Willem e PSV. Dopo buone stagioni con PSV e AZ nel campionato olandese, l'esterno offensivo classe 2000 passa in Francia dove brilla con la maglia del Tolosa e in seguito arriva la chiamata del Torino che lo porta in Serie A nell'estate del 2025.

Luogo e data di nascita: Rotterdam (Olanda), 18 febbraio 2000

Scadenza contratto: 30/06/2029

Al Torino sotto contratto dal: 2025

Ex squadre: PSV, AZ, Tolosa

Trofei vinti - -