Under 17, Juventus-Torino 2-2: Lohmatov, prova generosa e assist

CONTE : Si fa trovare pronto nel momento in cui il Toro inizia a soffrire e imbuca il tap-in dell'1-0. Gol pesantissimo, che permette ai granata di passare in vantaggio dopo mezzora e gestire il finale del primo tempo. Quinto gol stagionale per la punta granata, decisivo sottorete. Nella ripresa segna il gol del 2-0 dei granata, ancora più importante del primo.

LOHMATOV: Prestazione generosissima in ogni momento della partita e in entrambe le fasi. Parte come esterno destro, si fa apprezzare per l'apporto all'offensiva ma anche per recuperi difensivi puliti e ordinati. L'assist per la seconda rete di Conte impreziosisce una prova più che positiva, la doppia chiusura su Merola in area testimonia la caparbietà di un giocatore prezioso.