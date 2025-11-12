Addio a Luigi Sacco, storico dirigente del settore giovanile del Torino

Per oltre quindici anni punto di riferimento del vivaio granata, è scomparso all'età di 88 anni

Matteo Curreri 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 18:11)

Due lutti nel giro di poche ore in casa Torino. Il mondo granata piange oggi il suo ex giocatore ai tempi dello scudetto del 1976, Salvatore Garritano, e Luigi Sacco, storico dirigente del settore giovanile granata, scomparso all’età di 88 anni. Entrato a far parte del club nella stagione 1996-1997, è stato una delle colonne portanti delle giovanili del Torino per circa quindici anni. La sua più grande gioia fu la vittoria del campionato Berretti nel 2008, sotto la guida di Enrico Lombardo.

“Lugino”, come veniva affettuosamente chiamato, è stato anche una figura di riferimento per tecnici che hanno dedicato molti anni al settore giovanile, come Christian Fioratti e tanti altri. Sempre presente nel suo ruolo di dirigente, non si limitava alle mansioni organizzative, ma offriva aiuto, consigli e parole di sostegno ai giovani calciatori granata.

Un’attenzione verso il prossimo forse maturata anche dal dolore più grande della sua vita: la prematura scomparsa di Roberto, il figlio nato dal matrimonio con Maria. I funerali si sono svolti oggi a Montaldo Torinese.

Di seguito le parole di cordoglio pubblicate sul sito ufficiale del Torino: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Sacco nel ricordo di Luigi Sacco, storico Dirigente del Settore Giovanile. Alla moglie, signora Maria, agli affetti più cari e ai tantissimi amici, il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata"