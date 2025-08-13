Calciomercato Torino, giovanili: UFFICIALE Yahrell Black dal Feyenoord

Nuovo innesto per il settore giovanile granata. Il Torino ha ingaggiato Yahrell Black, attaccante olandese classe 2009, proveniente dalle giovanili del Feyenoord. Attaccante centrale dotato di grande forza fisica – quasi un metro e novanta d’altezza – Black unisce potenza e rapidità, con un marcato fiuto del gol. Oltre a giocare punta, può essere impiegato anche sugli esterni. Arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto triennale. Il giovane talento sarà a disposizione dell’Under 16 allenata da Riccardo Corallo.