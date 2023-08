Calciomercato Torino, in Primavera in arrivo l’ex Pordenone Fernetti

Rinforzo in vista per la Primavera del Torino, che è vicina a tesserare l'ex Pordenone Noah Fernetti. Centrocampista centrale classe 2005, il ragazzo alla fine della scorsa stagione ha rescisso il suo contratto con il club neroverde e ora ha trovato una nuova casa. I granata, infatti, potrebbero tesserarlo a breve e regalare a Scurto un rinforzo in più in difesa. Il suo arrivo avrebbe anche una doppia valenza, visto che non solo aiuterebbe numericamente la squadra, ma sarebbe anche un italiano in più in rosa e visto il nuovo regolamento rappresenta chiaramente un valore aggiunto.