“Casa Toro, welcome!”: una giornata per i giovani granata

All’Auditorium del Camplus Regio Parco si è tenuto l’incontro “Casa Toro, welcome!”, una giornata speciale dedicata ai ragazzi del Settore Giovanile granata. L’iniziativa, pensata per rafforzare il legame tra Camplus e Torino FC, ha offerto un momento di dialogo e condivisione in cui ai giovani calciatori sono stati trasmessi valori fondamentali come unità, crescita personale, spirito di squadra e senso di responsabilità. Presenti anche Ruggero Ludergnani, Responsabile del Settore Giovanile, e Davide Caprari, Responsabile Scouting, che hanno ribadito quanto queste esperienze rappresentino un tassello importante nel percorso formativo dei ragazzi, dentro e fuori dal campo, aiutandoli a crescere sia come atleti che come persone. L’appuntamento si è confermato un momento di grande valore per i giovani calciatori del Torino, che hanno potuto vivere un’esperienza formativa significativa e stimolante, rafforzando il loro legame con la società granata e con il progetto comune di crescita condivisa.