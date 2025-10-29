Coppa Italia Primavera, il tabellone: ai sedicesimi c’è il Parma per il Torino

Il Torino si impone per 2-1 contro il Pescara e conquista così il passaggio del turno ai sedicesimi di finale. Bastano due reti, siglate nell’arco di sei minuti nel primo tempo, alla squadra di Baldini per avere la meglio sugli abruzzesi. Autori dei gol vittoria Ferraris, al 24’, e Zeppieri, al 30’, giunti dopo l’errore dal dischetto di Perciun. L’espulsione di Carrascosa nel finale della prima frazione e l’autogol di Perez al 76’ non hanno compromesso il successo dei padroni di casa. I granata affronteranno ora il Parma di Nicola Corrent, vittorioso ieri per 3-2 sull’Ascoli. Nel mirino ci sono gli ottavi di finale, dove il Milan attende di conoscere la propria avversaria tra granata e ducali.