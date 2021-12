Primavera, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Torino: in avanti Caccavo e Rosa

Le scelte di Coppitelli e Tufano per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sampdoria-Torino, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. I granata di Coppittelli e i blucerchiati di Tufano si scontrano nuovamente dopo l'incrocio in campionato che aveva dato ragione al Toro tra le mura amiche di Biella. Ecco le scelte dei due tecnici in vista della partita che avrà inizio alle ore 14:30 al campo sportivo "3 campanili di Bogliasco".