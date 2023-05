Fiorentina-Torino Primavera, le formazioni: Caccavo-Dell’Aquila in avanti

Alle 16 il Torino Primavera affronterà la Fiorentina per il big match della ventinovesima giornata. Le due squadre si trovano rispettivamente al secondo e al terzo posto. I granata viaggiano a due lunghezze dai viola ed entrambe inseguono il Lecce, primo con 59 punti, 8 in più rispetto ai toscani. Di seguito le scelte dei due allenatori. Mister Scurto schiera la sua squadra con un classico 4-4-2. In avanti si punta su Dell'Aquila e Caccavo. Ruszel e Ruiz in mediana. Mister Aquilani, invece, conferma 9/11 della squadra che ha perso la finale di Coppa Italia Primavera martedì 25 aprile.