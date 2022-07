Giovanili, lo staff dell’Under 17 di Parisi: Gazzi sarà l’allenatore in seconda

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Torino Fc ha comunicato lo staff a disposizione di Aniello Parisi per l'Under 17 granata. Ad assistere il tecnico, reduce dall'esperienza in Lussemburgo alla guida dello Swift Hesperange, ci sarà Alessandro Gazzi: l'ex calciatore, reduce dall'esperienza come collaboratore tecnico di Moreno Longo in Serie B all'Alessandria, torna al Toro in qualità di vice allenatore dopo aver indossato la maglia granata dal 2012 al 2016, totalizzando 90 presenze e mettendo a segno 2 gol. Il preparatore atletico sarà Edoardo Amateis, mentre il ruolo di preparatore dei portieri sarà ricoperto da Enrico Vaudagna; i dirigenti accompagnatori saranno Beppe Rocco e Pietro Senevigo. L'Under 17 sarà inoltre seguita dal dottor Eugenio Malvicino e dal fisioterapista Pietro Spiaggiari. Di seguito il comunicato del Torino Fc.