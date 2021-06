Giovanili, Vagnati ci riprova con Ludergnani: “Sì, il Torino lo ha chiesto”

Il responsabile del settore giovanile della Spal potrebbe cedere alle proposte granata: in dubbio la posizione di Massimo Bava

"Ruggero Ludergnani ha fatto molto bene. Farò di tutto per non perderlo. Ci risulta di una richiesta da parte del Torino". Sono le parole di Walter Mattioli , presidente della Spal, durante la conferenza stampa tenuta oggi allo stadio “Mazza” di Ferrara. In seno alla società emiliana si vive un momento di grande fermento, tra voci di passaggio di proprietà e una permanenza in Serie B che nessuno si augurava. Potrebbero esserci cambiamenti a tutti i livelli e tra questi ci potrebbe essere anche il divorzio con Ludergnani, responsabile del settore giovanile biancazzurro. Le parole del patron ferrarese confermano che un suo trasferimento a Torino, che era già stato prefigurato nel 2020, è uno scenario possibile.

LO SCENARIO - Potrebbe dunque esserci un cambio della guardia al comando del settore giovanile del Torino, con Massimo Bava che ha un solo anno di contratto. Non è un mistero che Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica del Torino, stimi particolarmente Ludergnani (i due hanno lavorato insieme alla Spal) mentre con Bava in questa stagione non c’è di certo stata una grande sinergia. Vagnati provò a portare Ludergnani a Torino già un anno fa, ma la Spal si oppose e lo stesso dirigente spallino disse che non sentiva finito il suo lavoro a Ferrara. Ora, forte di un’annata che ha visto la Primavera biancazzurra farsi onore in Primavera 1 sfiorando la qualificazione ai playoff, le cose potrebbero cambiare.