Italia U17 sul podio mondiale: festa per i granata Luongo e Cereser

Un traguardo storico per la Nazionale Under 17 ai Mondiali di categoria di Doha, con protagonisti due giocatori granata. Gli azzurrini di Massimiliano Favo si aggiudicano la finale per il terzo posto battendo il Brasile ai calci di rigore. Mai l’Italia era riuscita a spingersi così avanti nella manifestazione iridata, giunta alla settima edizione a cui partecipa l’Italia. Un grande risultato per il ct Favo, già capace di vincere l’Europeo Under 17 nel 2024. Il giocatore delle giovanili granata Andrea Luongo è rimasto in campo per tutto l’incontro: dallo 0-0 dei tempi regolamentari alla lotteria dei rigori, nella quale si è reso protagonista di un errore dal dischetto. Per sua fortuna, Alessandro Longoni, estremo difensore del Milan, è riuscito a neutralizzare miracolosamente due tiri dagli undici metri, garantendo la vittoria azzurra.

Cammino positivo per l’Italia e per lo stesso Luongo, che ha giocato tutte le partite della competizione da protagonista, giocando titolare e subentrando a gara in corso soltanto nei match contro Sudafrica e Burkina Faso. Sullo sfondo anche il portiere granata Francesco Cereser, che non è riuscito a ritagliarsi spazio. Ora, per entrambi, il ritorno alla base per proseguire la stagione con le giovanili granata. Per Cereser, finora, 5 presenze in Under 18 con all’attivo 2 clean sheet, mentre Luongo ha fatto fin qui la spola tra la Primavera e l’Under 18, ottenendo 5 presenze con i più grandi e 2 con i più piccoli.