Italia Under 15, convocato il difensore granata Cacucciolo

Convocazione in Nazionale per il granata Giulio Cacucciolo. Il difensore è stato infatti inserito dal ct dell’Italia Under 15 Enrico Battisti in occasione del Torneo Uefa U15, che andrà in scena dal 14 al 20 dicembre in Inghilterra. Nuova opportunità azzurra per Cacucciolo, che già qualche settimana fa aveva fatto parte della spedizione del Torneo di Natale a Novarello, insieme agli altri granata Alessandro Danieli, Immanuel Altieri, Mattia Gallo e Riccardo Martellini. Una buona notizia per l’Under 15 granata di Riccardo Catto, che non solo accresce il valore e lo spessore del gruppo, ma arriva anche dopo il 2-4 dell’ultimo weekend in casa della Reggiana, con la squadra attualmente a tre lunghezze dal duo di testa composto da Parma e Cesena.