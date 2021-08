Primavera, la conferenza di Coppitelli e Ludergnani dal ritiro di Biella

Direttamente dal ritiro di Biella intervengono il nuovo responsabile del settore giovanile granata ed il tecnico della Primavera

Roberto Ugliono

La Primavera è da giorni in ritiro a Biella per il raduno precampionato. Nella Sala centrale del Comune piemontese sono intervenuti in conferenza stampa Ruggero Ludergnani, neo responsabile delle giovanili granata, Federico Coppitelli, allenatore della Primavera, e il sindaco Corrado Corradini e il vice sindaco Giacomo Moscarola di Biella.

La conferenza inizierà a breve. Già presenti Coppitelli, Corradini e Moscarola.

Prende la parola il sindaco Corradini: "Con il Torino si è creato un legame che si consolida nel tempo. I rapporti che continuano a esserci con il Torino e lì faremo la promozione del territorio".

Ora la parola passa al vice sindaco Moscarola: "È un onore avere il Torino qui. Un anno fa il Torino venne qui perché non poteva fare il classico raduno in montagna. Qualche mese fa andando a Torino da Alberto Barile e da Emiliano Moretti ci è stato proposto di ospitare il ritiro della Primavera e abbiamo accettato senza battere ciglio. Il campionato è molto seguito e quindi abbiamo preso la palla al balzo. Noi abbiamo chiesto come visibiltà al Torino di pubblicizzare la nostra città sui banner dello stadio durante le partite e di poter avere nella sala hospitality dello stadio la possibilità di esporre i nostri prodotti in due partite".

Coppitelli: "Posso ringraziare tutti voi per l'ospitalità, ma soprattutto per la qualità delle strutture per le persone che ci stanno facendo lavorare in un ambiente di estrema cortesia. Non è scontato. Essendo romano non conoscevo Biella e spero di poterla conoscere di più. Per ora ho conosciuto le strutture per le quali devo fare i complimenti. Sono due strutture di qualità e per me è molto importante. A fare la base a questo c'è stato l'atteggiamento di chi lavora con noi, che ci aiuta sempre. Questo è un ritiro che sfiora la perfezione. Qui c'è tutto per lavorare bene. L'obiettivo è sempre dare ai ragazzi strutture che possano togliere ai ragazzi di togliere ogni alibi e qui è possibile".

Riprende la parola il sindaco di Biella: "Il Torino è un brand seguito. È una squadra che ha un'importanza storiche che pochi possono vantare. Per quanto mi riguarda è l'unica squadra di Torino. Vogliamo investire nel turismo sfruttando il nostro asso nella manica che è il nostro territorio".

Riprende la parola Coppitelli: "Oggi abbiamo un'amichevole con il Ponderano alle 18.30, poi ne avremo una il 7 agosto con orario da definire contro il Perugia e poi probabilmente torneremo qui il 18 agosto per fare un'altra amichevole contro una Primavera di livello. Valuteremo in base al calendario che uscirà a pochi giorni".

Riprende la parola Moscarola: "In futuro saremo ben lieti di ospitare la Primavera anche per altri ambiti. Le nostre strutture sono aperte e disponibili".

È arrivato anche Ruggero Ludergnani, che ora prende la parola: "Intanto io non posso fare altro che ringraziare l'amministrazione. Ieri sera sono venuto a trovare il mister e la squadra che erano entusiasti dell'accoglienza che abbiamo avuto. La cosa che ha dato più entusiasmo sono le strutture. I mister sono sempre particolari su queste cose, invece l'entusiasmo di Coppitelli mi fa star sereno e per questo vi devo ringraziare".

Ludergnani continua parlando di una possibile amichevole con la Biellese: "Io faccio il responsabile del Settore giovanile e quindi posso rispondere per me. So quello che fa la Primavera, ma la prima squadra non saprei".

Continua Ludergnani parlando dei progetti futuri: "Io voglio parlare di quello che succede dal primo luglio. C'è tanto da fare, questo è sicuro. Non riesco a stare tanto qua con la squadra, ma al momento c'è tanto da fare a Torino. Con il mister ci siamo promessi di fare una stagione positiva. Dobbiamo inserire dei ragazzi in gruppo in questo mese che pensiamo possano essere utili non solo per la Primavera. Ho sempre lavorato dal basso. In questo momento la Primavera è importante perché ha tanto visibilità, ma dobbiamo lavorare anche sulle altre annate per guardare al futuro".

Coppitelli sullo stesso discorso: "C'è la consapevolezza della struttura della squadra che abbiamo, ma penso sia anche giusto dare la possibilità ai ragazzi che l'anno scorso hanno fatto l'Under 18. Queste prime gare ci daranno delle analisi più approfondite".

Riprende la parola Ludergnani che parla del lavoro sulle strutture: "Le prime due settimane le ho impiegate per capire dove far giocare le squadre, poi abbiamo pianificato tutto. Abbiamo valutato quella che era la struttura per i ragazzi. Ci sono delle dinamiche che vanno valutate. Siamo a buon punto. Mi piace molto stare attento ai particolari".

È terminata la conferenza stampa.