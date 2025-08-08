Mamma e Papà Cairo, le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: undici rivoluzionato

Rush finale: tra poco va in scena la finale del Memorial Mamma e Papà Cairo al Moccagatta di Alessandria. A contendersi il trofeo le squadre Primavera di Torino e Atalanta. Il tecnico Fioratti punta ancora sul 4-2-3-1, con una formazione diversa nella sua interezza rispetto alla semifinale contro il Milan. Tra i pali Plaia. Difesa tutta rivoluzionata: Pellini e Fiore centrali, sulle fasce Gatto e Camatta. A centrocampo torna titolare Liema Olinga, affiancato da Ferraris. Sulla trequarti spazio a Sandrucci a destra, sul fronte opposto c'è Bonacina. Dietro alla punta si piazza Kugyela, il riferimento davanti è Falasca.