Memorial Mamma e Papà Cairo: premiato Silvano Benedetti

Prima della premiazione per le squadre al termine del Memorial, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha premiato Silvano Benedetti con una targa. Un modo per celebrare i suoi 22 anni come dirigente granata da responsabile della Scuola Calcio. Benedetti ha ricoperto il ruolo di responsabile fino al 30 giugno. Il suo posto è stato preso da Buonagrazia. Negli anni in granata il dirigente (ed ex giocatore) si è messo in mostra per le grandi doti umane e la conoscenza calcistica. Tanti i giovani scovati nel corso della sua esperienza, lui che ha chiuso il suo percorso lasciando un grande ricordo al mondo Toro. Per questo è stato premiato dal presidente Cairo in persona.