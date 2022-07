Memorial Mamma e Papà Cairo, si gioca il 4 e 5 agosto tra Alessandria e Quattordio

Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, il 4 e 5 agosto tornerà uno degli appuntamenti più importanti nel calendario estivo giovanile, il Memorial Mamma Cairo, dedicato alla figura di Maria Giulia Castelli Cairo. Nel tempo è diventata una prestigiosa vetrina per le formazioni Primavera, dove alcuni dei migliori talenti tra le nuove leve si sono messi in bella evidenza prima di spiccare il volo verso il calcio d'élite. Con la scomparsa nello scorso mese giugno del vice presidente del Torino, Giuseppe Cairo, da quest'anno la manifestazione, giunta all'ottava edizione, prenderà così il nome di 1° Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo. A sfidarsi le formazioni Primavera di Torino, Juventus, Milan e Atalanta. Alessandria e Quattordio campi di gara, partite sempre ad ingresso gratuito: divertimento assicurato.

Le finali si giocheranno venerdì 5 agosto. Il match per il 3°/4° posto sarà di scena a Quattordio alle ore 18.30, mentre la finalissima si disputerà ad Alessandria alle ore 21.

In caso di parità non sono previsti tempi supplementari e si procederà all'esecuzione dei calci di rigore.

Il torneo è riservato a calciatori nati dal 01/01/2004 sino al compimento del 15° anno di età. Le Società partecipanti potranno usufruire nel corso del torneo di tre calciatori in prestito tesserati per altre società. Per ogni partita saranno consentite otto sostituzioni con tre interruzioni del match oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco.