Mondiale Under 20, i convocati dell’Italia: un granata in lista

Dal 27 settembre al 19 ottobre il Cile ospiterà il Mondiale Under 20, torneo che vede l’Italia presentarsi da vicecampione del mondo. Gli Azzurrini guidati da Carmine Nunziata sono stati inseriti nel Gruppo D insieme ad Argentina, Australia e Cuba: passano agli ottavi le prime due di ciascuno dei sei gironi, oltre alle quattro migliori terze. Tra i 21 convocati spicca il nome di Lapo Siviero, giovane portiere del Torino. Per il club piemontese rappresenta una delle promesse più interessanti tra i numeri uno italiani. La chiamata di Nunziata premia il percorso di crescita compiuto nel vivaio granata e rappresenta per lui una tappa decisiva. Siviero, che coltiva il sogno di debuttare in prima squadra, potrà sfruttare l’esperienza cilena per arricchire il proprio bagaglio internazionale e misurarsi con avversari di alto livello, passo fondamentale verso traguardi sempre più ambiziosi.