Mondiali U17, grande prova di Luongo: l’Italia supera il Burkina Faso e vola ai quarti

L’Italia Under-17 continua a correre e vola in semifinale (non succedeva dal 1987), superando anche il Burkina Faso con un prezioso 1-0. Nel successo azzurro firmato dal gruppo di Favo, spicca la prova matura e ordinata di Andrea Luongo,...

L’Italia Under-17 continua a correre e vola in semifinale (non succedeva dal 1987), superando anche il Burkina Faso con un prezioso 1-0. Nel successo azzurro firmato dal gruppo di Favo, spicca la prova matura e ordinata di Andrea Luongo, schierato dal primo minuto come trequartista destro nel 4-2-3-1. Il granata offre fin da subito una prestazione di grande applicazione, più intelligente che appariscente, risultando uno dei principali raccordi tra linea mediana e reparto offensivo. La sua gestione dei ritmi e la capacità di ricevere tra le linee con buona pulizia tecnica hanno dato stabilità alla manovra azzurra in una partita tutt’altro che semplice sul piano dell’intensità.