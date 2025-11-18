Mondiali Under 17, l’Italia vola ai quarti: mezz’ora per Luongo

Continua il sogno dell’Italia Under 17 ai Mondiali di categoria in Qatar. Una gara sofferta fino all’ultimo, quella vinta quest’oggi per 3-2 dagli azzurrini contro l’Uzbekistan, ma che vale comunque il pass per i quarti di finale contro il Burkina Faso. Ad aprire le marcature è il gol di Campaniello dopo 19 minuti, con l’attaccante dell’Empoli bravo a insaccare su servizio da sinistra di Inacio. Una rete che vale il vantaggio all’intervallo, ma a inizio ripresa l’Italia subisce la pressione degli avversari e Muradov al 56’ pareggia i conti. Il ct Favo, per ridare brio ai suoi, inserisce all’ora di gioco anche il granata Luongo nel triplo cambio, e poco dopo arriva il nuovo vantaggio, ancora con Campaniello al 68’. Bastano poi due giri di lancette agli azzurrini per calare il tris con Idrissa, che approfitta di un errore in costruzione della difesa uzbeca.

Nel finale, il rosso mostrato ad Aliev sembra mettere definitivamente il punto sulla vittoria degli uomini di Favo, ma clamorosamente al 94’ l’Uzbekistan accorcia con Erimbetov. Qualche secondo di apprensione prima del triplice fischio che regala la gioia del passaggio del turno. Buono l’impatto sulla partita di Luongo che, subentrato al romanista Maccaroni, è molto coinvolto negli scambi nello stretto sull’out mancino, saltando spesso l’uomo e offrendo anche palloni interessanti. All’83’ è invitante il cross dalla zona centrale offerto a Campaniello, corretto in una sponda, senza però trovare compagni: tutto inutile, vista la posizione di fuorigioco dell’attaccante. Così come nei pressi del 90’, in un’apertura a tagliare il campo indirizzata a Inacio. Per Luongo e compagni, ora, tutte le attenzioni sono sui quarti contro il Burkina Faso, in programma il 21 novembre.