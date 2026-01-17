Primavera, Baldini post Monza-Torino: “In questo momento possiamo giocarcela con tutte”

Le dichiarazioni del post partita del tecnico della Primavera granata

Davide Bonsignore Redattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 18:53)

L'allenatore del Torino Primavera, Francesco Baldini, si è concesso in esclusiva ai microfoni di Toro News per parlare della sfida che ha visto i granata pareggiare 0-0 in casa del Monza. Di seguito le sue dichiarazioni.

E' mancato il guizzo del gol, ma è sembrato che il Toro potesse chiudere la gara in vari momenti... "Direi che poi nel secondo tempo siamo usciti fuori fisicamente. Rispetto a loro stavamo meglio. Abbiamo continuato a lavorare sulle fasce e abbiamo avuto due grandi occasioni, una l'hanno avuto anche loro. Mi viene da dire che il secondo tempo è appannaggio del Torino. E' stata una buona partita. Ci è mancato il gol, uno con Gabellini sullo schema che abbiamo fatto e quello di Conzato clamorosi... La squadra ha comunque preso questa strada qui, fanno prestazioni, giocano bene, lavorano bene sulle fasce, considerando che ci mancavano oggi due leader importanti. Se i ragazzi si affacciano in prima squadra c'è il doppio della soddisfazione".

Forse è mancato qualcosa per vie centrali? "Quando giochi con un 3-5-2 lo schema tattico ti dice che dentro c'è traffico e devi cercare lo spazio fuori. L'abbiamo preparata così e i ragazzi sono stati molto bravi perché abbiamo creato diverse situazioni per andare dentro. Meglio il secondo tempo del primo, però quando giochi contro un 3-5-2 o 5-3-2, soprattutto nel secondo tempo quando stanno tutti bassi così devi andare a cercare spazio sugli esterni".

Qualche tiro da fuori in più poteva aiutare? "Non ci sono capitate tante occasioni per calciare in porta. Contro un 5-3-2 lo spazio dentro è veramente molto chiuso".

Un commento su Tonica, alla prima da titolare? "E' stato molto concentrato e c'è da ribadire il fatto che è la terza partita che non prendiamo gol e questa è una cosa importante, perché questa squadra, se devo trovare un difetto, è che prendeva sempre gol. Invece ora siamo diventati tosti. Siviero ha fatto molto bene, ha trovato condizione e ridà sicurezza. Anche Carrascosa è in netta crescita. Con l'assenza di Pellini pensavo si soffrisse di più e invece lui e Tonica hanno fatto un'ottima partita. Così come Zaia. Kugyela ha fatto una buona partita. Olinga lì in mezzo, che quest'anno aveva giocato poco, ha dato sempre equilibrio. Sono contento della prestazione".

Sandrucci è uscito zoppicando dal campo: come sta? "E' una botta. Volevo mettere dentro Conzato perché sapevo che a venti minuti dalla fine avrebbe accelerato e così è stato. Siamo stati sfortunati perché poteva far gol".

C'era anche il presidente Cairo a vedere la partita. E' contento della sua vicinanza? "Molto contento. Poi è venuto dentro a salutare tutti i ragazzi. Fa sempre molto piacere la presenza del presidente".

Adesso arriva un trittico con Roma, Parma e Fiorentina. Come preparare queste sfide? "Penso che un mese fa non ce la giocavamo con queste squadre, ora ce la giochiamo. Non firmo per il pari e questa convinzione me la danno i ragazzi. In questo momento possiamo giocarcela con tutti e lo faremo dalla prossima contro la Roma".