Coppa Italia Primavera, il tabellone: l’esordio è con il Pescara

Contestualmente al calendario Primavera 1, la Lega Serie A ha anche pubblicato ranking e tabellone di Coppa Italia Primavera. Il Toro di Fioratti - decimo nella graduatoria - si cimenterà in Coppa, competizione cara al club granata, a partire dai 32esimi di finale in programma mercoledì 29 ottobre contro il Pescara. In caso di passaggio del turno i granata tornerebbero in campo per i sedicesimi di finale in programma mercoledì 3 dicembre contro la vincente della sfida tra Parma e Ascoli. Si riduce il tempo di attesa per quanto riguarda gli ottavi, in programma il 7 gennaio: tante parti sono ancora vuote nel tabellone, ma nel lato del Toro c'è il Milan che quindi potrebbe essere una delle avversarie. Ai quarti, fissati per l'11 febbraio, potrebbe capitare invece la Roma. Semifinale e finale si disputeranno rispettivamente mercoledì 8 aprile e sabato due maggio.