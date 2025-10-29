Coppa Italia Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Pescara: esordio per Perez

Manca poco al fischio d'inizio di Torino-Pescara, gara valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera. I granata di Francesco Baldini, reduci da una sconfitta in campionato per mano della Roma, che si somma a un inizio di stagione segnato da grosse difficoltà, si apprestano ad affrontare una gara da dentro o fuori. Nel mirino i sedicesimi di finale con il Parma, che ieri ha eliminato l'Ascoli col risultato di 3-2. Per l'occasione, Baldini schiera un 3-4-1-2 con Santer in porta, la difesa a tre composta da Perez, Pellini e Carrascosa. A centrocampo Gatto, Ferraris, Kiriov e Kugyela. Perciun unico trequartista e davanti la coppia Zeppieri-Carvalho.