Coppa Italia Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Pescara: esordio per Perez

Manca poco al fischio d'inizio di Torino-Pescara, gara valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera. I granata di Francesco Baldini, reduci da una sconfitta in campionato per mano della Roma, che si somma a un inizio di stagione segnato da grosse difficoltà, si apprestano ad affrontare una gara da dentro o fuori. Nel mirino i sedicesimi di finale con il Parma, che ieri ha eliminato l'Ascoli col risultato di 3-2. Per l'occasione, Baldini schiera un 3-4-1-2 con Santer in porta, la difesa a tre composta da Perez, Pellini e Carrascosa. A centrocampo Gatto, Ferraris, Kiriov e Kugyela. Perciun unico trequartista e davanti la coppia Zeppieri-Carvalho.
TORINO (3-4-1-2): Santer; Perez, Pellini, Carrascosa; Gatto, Ferraris, Kirilov, Kugyela; Perciun; Zeppieri, Carvalho. Allenatore: Baldini
PESCARA: Profeta, Servalli, Gui, Bosi, Thellen, La Barba, D'Arcangelo, Bonetto, Cioffi, Di Zio, Shehaj. Allenatore: Stella
