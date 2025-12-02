Il Torino saluta la Coppa Italia Primavera ai sedicesimi di finale, dopo aver ceduto al Parma. La rete di Plicco a fine primo tempo costringe i granata a inseguire. Il Toro tenta allora la rimonta nella ripresa, giocando con pazienza ma con ancora troppa poca pericolosità. Il Parma mantiene lo 0-1 e allo scadere del recupero, con la squadra di Baldini sbilanciata in cerca del gol del pari, sigla lo 0-2 che consegna gli ottavi di finale. Di seguito le pagelle dei granata.
primavera
Coppa Italia Primavera, le pagelle di Torino-Parma 0-2: l’attacco resta a secco
SANTER 6: Si riprende la titolarità tra i pali, con Cereser come secondo. A lungo l'assenza di azioni pericolose gli regala un primo tempo tranquillo, poi arriva il vantaggio lampo di Plicco su cui può poco. A un quarto d'ora dalla fine mura la punizione di Mikolajewski, tenendo in vita le possibilità di rimonta.
BONADIMAN 6: Non giocava da quasi tre mesi, si ritrova davanti di nuovo il Parma come all'ultima presenza ma questa volta in Coppa Italia. Si dimostra attento, dalle sue parti i ducali non riescono quasi mai ad affondare. Buona prova sul campo e in termini di carattere per lanciare la propria candidatura tra le scelte.
PEREZ 6: I crociati cercano in più di un'occasione l'imbucata per vie centrali ma spesso riesce a contenerli, fino al recupero quando però nulla è più in gioco. Sta trovando più continuità, a conferma di una condizione in crescendo.
DESOLE 6: Come il compagno di reparto Bonadiman, non vedeva il campo da fine settembre proprio contro il Parma. Gli tocca Plicco che non è un avversario semplice, ma tiene anche quando arrivano i grattacapi. Nella ripresa diventa un attaccante in più, per due volte prova a superare Casentini di testa: prima non trova lo specchio in avvio e poi viene murato a un quarto d'ora dalla fine (86' BONACINA sv)
GATTO 5.5: A destra trova vita difficile, quando cerca la verticalità trova spesso un muro. Ne consegue un minor protagonismo nello sviluppo delle azioni sulla fascia. Nel finale cerca più spesso il cross, ma il Parma gli prende le misure.
LIEMA OLINGA 6: Continua il lento rientro in campo dopo il lungo infortunio. La sua condizione cresce con il passare dei minuti, man mano che prende ritmo. Recupera tanti palloni e cerca più volte l'inserimento, sfiorando il tap-in dell'1-0 al 32'. Torna a fare il play con l'uscita di Brzyski, può ancora essere più incisivo ma è un buon punto di partenza per accumulare minutaggio.
BRZYSKI 5.5: Seconda da titolare in stagione. Si piazza come play, incaricandosi della regia. Resta ordinato ma è ancora un po' meccanico. Spreca malamente una punizione dal limite prima di uscire (56' LUONGO 6: Al rientro in Primavera dopo il terzo posto con l'Italia ai Mondiali Under 17, mostra carattere quando tenta la giocata. Fa guadagnare qualche fallo con cui il Toro prende metri, anche se i piazzati alla fine non premiano i granata).
SABONE 5.5: Cerca un varco tra le linee, ma gli manca ancora qualcosa in termini di dinamismo quando prova ad affondare. Il Parma lo contiene efficacemente negli inserimenti e lo fa faticare (62' FERRARIS 5.5: Prova a dare una scossa, ma non riesce a farlo in modo concreto. Si propone, ma poi non riesce ad affondare il colpo anche quando tenta il tiro dalla distanza, arma di cui dispone ma che sfrutta al meglio contro il Parma).
CAMATTA 6: Dopo metà gara contro l'Inter, torna in campo ma da titolare come non succedeva da fine agosto. Si propone sulla fascia trovando una buona continuità, anche se a volte i suoi cross sono troppo leggibili (62' BARRANCO 5.5: Torna in Primavera dopo le ultime gare in Under 18. Non riesce a dare lo strappo a sinistra, si vede più in contenimento che in spinta).
ZEPPIERI 5.5: Prova a indurre Casentini all'errore in avvio, ma alla fine il Parma si salva. Lavora anche da rifinitore, alla mezz'ora di gioco trova un cross a mezz'altezza su cui per un pelo Liema Olinga non sigla il vantaggio. Con il passare dei minuti cala. (46' FALASCA 6: Dopo l'esordio in Primavera 1 con buoni segnali, continua a prendere confidenza con la categoria ma in Coppa Italia. Gli arrivano pochi palloni giocabili, crea comunque una delle occasioni pericolose con il tap-in su cross di Sabone).
CARVALHO 5.5: Prima frazione in chiaroscuro, non fa mancare l'applicazione ma non riesce a incidere più di tanto sui meccanismi offensivi. Meglio nella ripresa, ma resta la sua è comunque una prestazione appannata.
ALL. BALDINI 5.5: Opera diversi cambi di formazione, scelta che inevitabilmente tiene in conto il derby della Mole di sabato. La Coppa Italia diventa quindi l'occasione per valutare chi ha giocato meno e chi invece gioca ma sta faticando. Nel complesso il Torino a lungo resta in partita, ma paga più che i due gol le difficoltà nel cercare la rimonta e nel mettere concretamente in difficoltà il Parma. Si tratta di un problema noto, che la squadra si porta dietro da tempo e su cui si continua a lavorare. Ora si chiude il capitolo Coppa Italia, la testa è tutta al campionato che richiede massima attenzione e che prospetta davanti a sé la sfida più attesa.
