Coppa Italia Primavera, le pagelle di Torino-Parma 0-2: l’attacco resta a secco

ALL. BALDINI 5.5: Opera diversi cambi di formazione, scelta che inevitabilmente tiene in conto il derby della Mole di sabato. La Coppa Italia diventa quindi l'occasione per valutare chi ha giocato meno e chi invece gioca ma sta faticando. Nel complesso il Torino a lungo resta in partita, ma paga più che i due gol le difficoltà nel cercare la rimonta e nel mettere concretamente in difficoltà il Parma. Si tratta di un problema noto, che la squadra si porta dietro da tempo e su cui si continua a lavorare. Ora si chiude il capitolo Coppa Italia, la testa è tutta al campionato che richiede massima attenzione e che prospetta davanti a sé la sfida più attesa.