Coppa Italia Primavera, le pagelle di Torino-Pescara 2-1: Zeppieri, primo gol granata

Le pagelle della sfida di Coppa Italia

Irene Nicola Redattore 29 ottobre - 14:15

Il Torino Primavera non sbaglia l'appuntamento con la Coppa Italia e porta a casa il primo successo nella competizione, tornando a vincere dopo il ko contro la Roma. I granata disputano un'ottima prima frazione, terminata sul 2-0 con merito grazie al tiro dalla distanza di Ferraris e al gol dell'ex di Zeppieri. L'inferiorità numerica dopo il rosso a Carrascosa a fine primo tempo non limita il Toro, che si propone con coraggio e limita il Pescara, fermato per 2-1. Sedicesimi conquistati. Di seguito le pagelle dei giocatori granata.

SANTER 6: Torna titolare in Coppa Italia. Primo tempo di sola guardia, il Pescara non lo mette mai in difficoltà. Anche nella ripresa la musica non cambia, nonostante l'inferiorità numerica.

PEREZ 6: Esordio in maglia granata per il difensore ex Inter, infortunatosi alla schiena subito dopo il trasferimento dal Real Betis. Si posiziona come braccetto destro, dalle sue parti non arrivano grandi grattacapi e si limita a impostare con ordine. Sui piazzati tenta lo spunto, colpo di testa velenoso alla mezz'ora; difensivamente svetta più alto di tutti. Si posiziona come centrale dopo il rosso a Carrascosa, attento anche in quella veste. L'unica pecca è lo sfortunato autogol del 2-1 (77' ZAIA sv)

PELLINI 6: Giornata semplice per il centrale granata, confermato alla guida della retroguardia anche in Coppa Italia. Approfitta della poca pericolosità del Pescara per affinare i meccanismi con Perez. Scala a braccetto sinistro nella ripresa, si conferma in termini di affidabilità pur senza dover affrontare grandi scontri. Più libero in impostazione, lavora sulla verticalità.

CARRASCOSA 5: Tra i difensori è quello impegnato nel duello individuale più ostico con D'Arcangelo unico vero riferimento offensivo tra gli attaccanti del Pescara. Allo scadere del primo tempo commette un peccato d'ingenuità, si accentra al limite dell'area e ferma irregolarmente un'incursione degli ospiti. Il fallo gli costa il rosso e costa al Toro l'inferiorità numerica.

GATTO 6.5: La Coppa Italia gli riconsegna la maglia dal 1', indossata per l'ultima volta a fine agosto. Interpreta bene la prima parte di partita, spinge con costanza sulla corsia destra e arretra quando serve dare un supporto. Con l'espulsione di Carrascosa, scala a braccetto e si conferma.

KIRILOV 6.5: Dopo i primi minuti raccolti contro Frosinone e Roma, rientra nell'undici titolare per il Pescara. Lo fa con la giusta attitudine spaziando tra le linee e decentrandosi a sinistra per fornire soluzioni. Gli riesce bene e si rivela una fonte preziosa per i granata.

FERRARIS 6.5: Non indossava la maglia da titolare ormai da fine agosto, la Coppa Italia è un'occasione per rilanciarsi. La sfrutta con personalità prendendosi la conclusione dalla distanza a metà primo tempo, il suo destro beffa Profeta e vale l'1-0 che mette in discesa la partita.

KUGYELA 6: I granata passano più a destra che a sinistra, ma offre comunque soluzioni valide dalla propria corsia. Nella ripresa si adatta a un ruolo di maggior contenimento, è attento. Sui piazzati è sempre un pericolo, arma da sfruttare per Baldini (70' SABONE 6.5: Tra gli innesti è quello più funzionale nel momento del bisogno, le sue sgasate fanno perdere tempo ai tentativi di rimonta del Pescara. Prova più volte lo spunto personale, Profeta glielo nega)

PERCIUN 6: Sbaglia il rigore del possibile vantaggio granata, facendo tremare la traversa. L'errore dal dischetto lo motiva a cercare la rivalsa, tenta più volte la conclusione dalla distanza ma non affina il mirino. Meglio nel supporto alla costruzione offensiva, spazia a tutto campo e diventa una spina nel fianco nel piano gara del Pescara. A inizio ripresa costringe Profeta a rifugiarsi sul palo, continua l'operato alle spalle delle punte. La steccatura dagli undici metri è compensata dal minuzioso lavoro per gli attaccanti (70' GALANTAI 6: Tiene saldo il controllo della mediana nel finale di partita, entrando con l'intensità giusta)

ZEPPIERI 6.5: Si presenta nella sfida da ex con un tiro alle stelle, poi però si riscatta. Sigla la rete del 2-0, la prima in maglia granata dopo il trasferimento dal Pescara in estate. Trova il momento giusto per sbloccarsi, si mette in mostra agli occhi di Baldini (77' SPADONI sv)

CARVALHO 6: La sua intraprendenza causa al Pescara diversi problemi. Una sua percussione al 10' porta al rigore poi sbagliato da Perciun, si fa vedere in un altro paio di occasioni sorprendendo la retroguardia e continua a spingere anche nel finale (86' CAMATTA sv)

ALL. BALDINI 6.5: Schiera un Torino tra conferme e rilanci per l'esordio in Coppa Italia con il Pescara. La risposta che ottiene in campo dai suoi è ottima nella gestione della partita sullo 0-0 ma soprattutto quando arriva l'inferiorità numerica. Il tecnico chiede ai granata agonismo e spirito Toro, il lavoro settimanale sta aiutando a trovare sicurezze dopo un inizio di campionato che in parte le ha minate con i risultati negativi. La vittoria in Coppa Italia dà morale e fiducia, ora testa al campionato dove c'è terreno da recuperare e serve una risposta di altrettanta forza.