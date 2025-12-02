Coppa Italia Primavera, Torino-Parma 0-2: Plicco e Avramescu stendono i granata

La sfida tra granata e ducali della Coppa Italia Primavera termina 0-2: gli emiliani volano agli ottavi di finale, Toro fuori ai sedicesimi

Federico De Milano Caporedattore 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 16:56)

Si ferma ai sedicesimi di finale il cammino del Torino nella Coppa Italia Primavera. I granata perdono 0-2 a Orbassano contro il Parma: sono decisive le reti di Plicco al 36' del primo tempo e poi quasi a tempo scaduto nella ripresa il tap-in vincente di Avramescu che lancia la formazione ducale agli ottavi di finale della competizione. La prestazione del Toro è stata tutto sommato positiva ma è mancata la freddezza sotto porta per trovare il gol.

Le scelte: in porta si rivede Santer, Brzyski ancora titolare in regia — Il tecnico Francesco Baldini, sceglie di confermare il 3-5-2 con Santer che torna titolare in porta al posto di Siviero nella loro alternanza già vista altre volte in stagione. Ci sono diversi cambi nella difesa granata con Desole e Bonadiman che tornano titolari e mancavano da settembre. In cabina di regia viene scelto Brzyski, alla seconda da titolare, e Liema Olinga come mezzala destra trova minuti in Coppa in questo percorso di recupero dall'infortunio mentre sul centro sinistra c'è Sabone. Sulle fasce trova spazio Camatta sulla sinistra, in avanti non gioca Gabellini ma sono confermati Zeppieri e Carvalho che trovano così continuità anche in Coppa Italia.

Il primo tempo: la sblocca il Parma al 36' con Plicco — La prima frazione della sfida tra Torino e Parma a Orbassano è piuttosto bloccata con poche occasioni da gol e tanta tattica. Il Toro cerca di pressare fin dai primi minuti sul possesso palla degli ospiti e produce alcune buone azioni d'attacco con un gioco che punta molto sulle corsie laterali. La chance migliore per i granata arriva al 32' con Liema Olinga che non riesce a trovare la deviazione vincente da due passi su un cross basso molto preciso di Zeppieri. Questa grossa occasione del Torino è solo però un'illusione perché a passare in vantaggio è il Parma nel giro di pochissimi giri d'orologio. A portare avanti il Parma è Plicco che sfrutta al meglio una veloce azione degli emiliani al 36': la transizione offensiva si conclude con un inserimento in area del numero 14 che riceve palla con un filtrante basso e da dentro l'area riesce a battere Santer con una conclusione precisa. Il Torino prova a rifarsi in avanti nel finale di primo tempo ma non trova la precisione necessaria per far male al portiere avversario e non riesce a creare grosse occasioni fino all'intervallo. Torino e Parma vanno quindi negli spogliatoio sul risultato di 0-1 per i ducali.

Il secondo tempo: il Parma raddoppia all'ultimo secondo con Avramescu — Il Torino tenta fin da subito di riacciuffare il pareggio con Desola che dopo tre minuti ha una buona chance ma di testa non inquadra la porta, su un buon cross dalla sinistra da parte di Sabone. Il Parma però non demorde e trova delle buone trame offensive con delle potenziali chance pericolose su corner al 55' e due punizioni dal limite. Un tiro molto pericoloso dei ducali arriva proprio da una punizione battuta da Mikolajewski sul quale però risponde presente Santer con una grande parata al 67'. Baldini prova a cambiare la gara con alcune sostituzioni, inserendo Luongo, Barranca e Ferraris nel giro di pochi minuti. Qualche grattacapo al Torino lo crea l'ingresso in campo di Cardinali che sulla fascia destra difensiva dei granata tenta l'affondo in un paio di circostanze: in tal senso è emblematico l'intervento in scivolata di Liema Olimga che al 78' ferma la sua progressione e dona vivacità all'attacco del Toro. Negli ultimi minuti i giocatori granata attaccano a testa bassa per riprendere la partita ma senza trovare il gol che serve per allungare la partita ai rigori. In un momento di forcing del Torino, arriva il contropiede vincente del Parma a partita ormai già conclusa: Avramescu trova al 95' il raddoppio spingendo in rete il pallone servitogli da Mikolajewski. L'arbitro convalida il gol e fischia subito dopo la fine del match: i ducali volano così agli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera.

Coppa Italia Primavera, il tabellino di Torino-Parma 0-2 — Marcatori: 36' Plicco (P), 95' Avramescu (P)

Ammoniti: 74' Desole (T)

TORINO (3-5-2): Santer; Bonadiman, Perez, Desole (85' Bonacina); Gatto, Liema Olinga, Brzyski (56' Luongo), Sabone (61' Ferraris), Camatta (61' Barranco); Zeppieri (46' Falasca), Carvalho. A disposizione: Cereser, Gallo, Spadoni, Zaia, Kugyela, Acquah. Allenatore: Baldini.

PARMA: Casentini, Marlon, Castaldo (64' Marchesi), Plicco (80' Mengoni), Drobnic, Ciardi (58' Avramescu), Balduzzi (64' Cardinali), Diop, Diallo, Konate, Almeida (58' Mikolajewski). A disposizione: Astaldi, Pajsar, Tigani, Varali, Mama, Chimezie. Allenatore: Corrent.