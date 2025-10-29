Coppa Italia Primavera, Torino-Pescara 2-1: i granata si rialzano e passano il turno

Buona prova degli uomini di Baldini che si impongono sul Pescara alla prima di Coppa Italia

Andrea Croveri 29 ottobre - 14:08

Il Torino Primavera torna ad alzare la testa dopo la sconfitta con la Roma in campionato. Trionfo all'esordio in Coppa Italia che fa sorridere Baldini: Pellini e compagni passano il turno imponendosi per 2-1 contro un Pescara mai davvero in gara, nonostante il secondo tempo giocato con l'uomo in più dopo l'espulsione di Carrascosa. Partita in cui i granata fanno e disfano: al 15' Perciun fallisce l'occasione dal dischetto tirando forte sulla traversa, poi Ferraris e Zeppieri firmano il doppio vantaggio. Nella ripresa il Pescara prova timidamente a riaprire la gara, solo l'autogol di Perez accorcia le distanze. Alla fine esulta il Toro.

Le scelte: Baldini in campo con il 3-4-1-2, debutto assoluto per Alejandro Perez — Partita da dentro o fuori per gli uomini di Baldini che sfrutta l'occasione sia per confermare alcuni titolari fissi, sia per dare minutaggio a chi, finora, ha trovato poco spazio. In difesa chiavi consegnate a Santer, dietro a Pellini, Carrascosa e Perez. Esordio per lo spagnolo come braccetto di destra, al rientro dopo l'infortunio alla schiena avvenuto nei primi giorni in granata. Sulla corsia di destra Baldini si affida a Gatto, titolare per la prima volta dalla fine di agosto. Tra le linee Kirilov e Ferraris, chiamati in causa da Baldini durante il campionato e oggi di nuovo titolari. Panchina per Gabellini, in attacco schierato l'ex di gioranta, Michael Zeppieri al fianco di Carvalho.

Il primo tempo: Ferraris e Zeppieri indirizzano la partita, Carrascosa lascia i compagni in dieci — Primo tempo che vede un Torino in dominio di gioco, con il Pescara arretrato alla ricerca di potenziali contropiedi. I granata carano spesso l'azione di prima o al massimo in due tocchi, con occasioni che partono quasi sempre dai piedi di Perciun, spesso arretrato sulla linea dei difensori per prendere l'azione per mano dall'inizio. Al 9' c'è la prima vera azione del match: fraseggio tra Perciun, Gatto e Kirilov, il 10 imbuca per Carvalho, che però non riesce a concludere. Due minuti dopo il Torino continua il pressing con Zeppieri che non riesce a sorprendere Profeta a due passi dalla porta. Al quarto d'ora Carlvaho finisce a terra in area dopo un'ottima incursione personale. Sul dischetto si presenta Perciun: tiro che rompe la traversa e non dà problemi a Profeta. Il risultato rimane bloccato fino al 24', quando l'1-0 viene segnato da Lorenzo Ferraris con un tiro da lontano a insaccarsi all'angolino. Da lì a poco, altra occasione per i granata con il colpo di testa di Perez propiziato da calcio d'angolo. Al 31' i granata raddoppiano con il gol firmato dall'ex Michael Zeppieri, il rimpallo in area favorisce l'inserimento dell'attaccante che conclude sul secondo palo. Il Torino rimane poi in controllo di tutta partita, ma al 45' Carrascosa ferma un'azione del Pescara al limite dell'area: espulsione a pochi secondi dallo scadere. La punizione di D'Arcangelo comunque non dà problemi a Santer e il primo tempo si conclude per 2-0 a favore dei padroni di casa.

Il secondo tempo: i granata conducono nonostante l'uomo in meno — Nella ripresa i granata scendono in campo con gli stessi uomini della prima frazione di gara. L'espulsione di Carrascosa riorganizza lo schieramento dei ragazzi di Baldini. In difesa, Pellini sulla sinistra, Gatto braccetto di destra e Perez al centro. Nonostante l'inferiorità, Pellini e compagni partono subito offensivi. Perciun sfiora il gol al 50', il tiro viene deviato dalla retroguardia schierata da Stella e finisce sul palo. Sul conseguente calcio d'angolo Kugyela tenta il gol olimpico, ma non riesce a portare i suoi oltre al raddoppio. In seguito, la partita si fa più statica, con il Pescara che cerca respiro e prova a riprendere in mano le azioni sfruttando l'uomo in più. Al 70' arrivano i primi cambi per Baldini: Kirilov esce e lascia il posto a Sabone, fuori anche il player Perciun e minuti per Galantai. È al 76' che il risultato si aggiorna: l'autogol di Perez, dopo un rimpallo in area, accorciale distanze, è 2-1. Conseguenti sono i cambi di Baldini: esce il debuttante Perez per Zaia e l'ex Zeppieri per Spadoni. In seguito una buona azione del neo entrato Spadoni sulla trequarti, trema la difesa azzurra. Palla data a Carvalho che conclude addosso ai difensori. All'85' torna in avanti il Pescara con un'azione insistita: cross in area che trova Sculli che prova un intervento in acrobazia. Palla alta sopra la porta. Sul finale, ingresso per Camatta a sostituire uno stanchissimo Carvalho, con Baldini che si copre. L'ex Asti appena entrato imbuca Sabone che trova i guanti di Profeta. Al 93' ultima azione, punizione dei granata che non impensierisce il portiere avversario. La partita termina 2-1, il Torino passa ai sedicesimi, dove troverà il Parma.

Il tabellino — TORINO-PESCARA 2-1

Marcatori: 24' Ferraris (T), 31' Zeppieri (T), 76' Perez aut. (P)

TORINO(3-4-1-2): Santer; Perez (76' Zaia), Pellini, Carrascosa; Gatto, Ferraris, Kirilov (70' Sabone), Kugyela; Perciun (70' Galantai); Zeppieri (76' Spadoni), Carvalho (87' Camatta).

A disposizione: Martena, Camatta, Politakis, Gabellini, Barranco, Spadoni, Zaia, Galantai, Sandrucci, Sabone, Liema Olinga

Allenatore: Baldini

PESCARA: Profera, Servalli (74' D'Errico), Gui, Bosi, Thelen (61' Valori), La Barba, D'Arcangelo, Bonetto (46' Massini), Cioffi (46' Sculli), Di Zio (85' Giacalone), Shehaj.

A disposizione: Doronzo, Marrone, Valori, Muzi, Dipierdomenico, Massini, D'Errico, Cicchitti, Cardilli, Giacalone, Sculli

Allenatore: Stella

Espulsi: 45' Carrascosa (T)