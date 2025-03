Derby Primavera, la Juve surclassa il Torino per piemontesi presenti

Il derby è per definizione appartenenza e legame con il territorio. Si fonda sulla rivalità cittadina, sui valori di cui l'una o l'altra squadra si fanno promotori. Non fa eccezione il derby di Torino e nemmeno i derby delle giovanili, sentiti e seguitissimi dalle categorie più piccole arrivando fino alla Primavera. Guardando le stracittadine giovanili, è possibile capire come effettivamente venga vissuto il derby nelle filiere e quanto ne venga percepita l'importanza. In questo senso la più recente sfida tra Primavera granata e bianconera, terminata con la vittoria della Juventus per 4-3, mette in evidenzia un dato specifico riguardante proprio il territorio.

Torino Primavera, il confronto sul territorio con la Juventus: i dati dopo il derby

Guardando ai protagonisti dell'ultimo derby Primavera infatti balza all'occhio un dato relativo al territorio. Prendendo in considerazioni titolari e giocatori scesi in campo a gara in corso, c'è una discrepanza tra Torino e Juventus. I bianconeri hanno schierato dal primo minuto sette calciatori nati in Piemonte e prelevati dal territorio: Boufandar, Ventre, Crapisto, Vacca, Merola, Savio e Amaradio. Un ottavo è poi subentrato a gara in corso: Pugno. Per i granata è sceso in campo invece un solo giocatore piemontese, schierato dalla panchina: Simone Rossi, centrocampista che conosce molto bene i colori del Toro avendoli vestiti da sempre e avendo svolto tutta la trafila giovanile in granata. Curiosamente inoltre tutti e quattro i gol siglati dalla Juventus a Vinovo portano la firma di giocatori nati in Piemonte, prelevati dalla Juventus in tempi non sospetti. Boufandar è nato a Savigliano ed è stato prelevato all'età di sei anni dal Fossano; Vacca, originario di Trecate, è stato notato a quattordici anni nelle giovanili del Novara; Amaradio, sceso dalla Next Gen per il derby, è di Arquata Scrivia e proviene dal Derthona. Il gol vittoria porta infine la firma di Diego Pugno, attaccante del Toro tra Pulcini e Under 13, poi ceduto al Borgaro e da lì portato nuovamente nei campionati nazionali dalla Juventus ai tempi dell'Under 15.