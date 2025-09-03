Giovanili, dieci granata in nazionale: il programma completo

Da Reynheim in Under 21 a Tounousidis in Under 17, passando per gli azzurri Siviero, Luongo e Cereser: gli impegni internazionali dei giovani granata

Irene Nicola Redattore 3 settembre - 14:04

Tempo di nazionali anche per il Settore giovanile, con dieci giocatori granata che sono stati chiamati a difendere i colori del proprio paese tra gare ufficiali e amichevoli: Reynheim, Siviero, Pellini, Kugyela, Liema Olinga, Kirilov, Luongo, Cereser, Pierro e Tounousidis. Vediamo uno a uno gli impegni suddividendoli per categorie.

Under 21, Reynheim brucia le tappe e va alle qualificazioni per gli Europei — Convocazione speciale per David Reynheim. La prima punta classe 2008, diciassettenne, brucia le tappe in patria, nelle Isole Faroe. Reynheim, da tempo nel giro delle nazionali giovanili, è stato infatti convocato non tra i pari età ma in Under 21. L'attaccante granata sarà impegnato nel corso della sosta nelle qualificazioni agli Europei di categoria, in programma nel 2027. Le Isole Faroe sono inserite nel gruppo C e al momento hanno giocato solo una partita, vinta con l'Estonia. In questa sosta due gli impegni: giovedì l'Islanda, martedì il Lussemburgo. Al termine del girone, si qualifica direttamente alla fase finale chi vince il gruppo e la miglior seconda con i risultati migliori contro le cinque del proprio girone.

Under 20, Siviero chiamato dall'Italia per due amichevoli di prestigio — Torna a vestire i colori azzurri Lapo Siviero. Il portiere della Primavera granata, classe 2007, è stato chiamato dall'Under 20 di Carmine Nunziata per due amichevoli di prestigio in programma durante la sosta contro l'Inghilterra nella giornata di venerdì e contro la Germania martedì. Gli Azzurrini, radunatisi lunedì, disputeranno la prima delle due gare a Chesterfield e la seconda a Reutlingen. Siviero è stato chiamato insieme ai colleghi portieri Nunziante dell'Udinese e Seghetti del Livorno. I due test match sono preparatori ai mondiali di categoria, in programma in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre.

Under 19, quattro Primavera convocati tra test match e tornei internazionali: tocca a Pellini, Kugyela, Liema Olinga e Kirilov — Quattro classe 2007 granata si aggregano alle selezioni Under 19 dei rispettivi paesi di provenienza. Nessun impegno ufficiale all'orizzonte, ma una serie di test e primi tornei internazionali. Pellini sarà impegnato con l'Italia nel torneo di Prelog, in Croazia e affronterà tre gare: la prima contro i padroni di casa, poi le sfide a Germania e Cechia. Anche Kugyela giocherà un torneo, ma in Serbia indossando la maglia della sua Ungheria: per il centrocampista granata tre sfide contro Portogallo, Serbia e Montenegro. Kenny Liema Olinga volerà in direzione Galles per una rassegna in cui sfiderà con il Belgio le avversarie Austria, Andora e Galles. L'ultimo granata a partire è Martin Kirilov, da tempo nel giro delle nazionali della Finlandia: per lui due amichevoli in programma nella sosta, contro Canada e Svizzera.

Under 18, Luongo e Cereser fanno squadra anche nell'Italia — Francesco Cereser e Andrea Luongo, scudettati in Under 17, si ritrovano oltre che in granata come di consueto con la maglia dell'Italia. Il portiere e il fantasista classe 2008 sono stati convocati dal ct Favo per un torneo internazionale che si terrà a Zagabria nei prossimi giorni. Gli azzurrini affronteranno per prima la Corea del Sud nella giornata di mercoledì, poi sabato sarà la volta degli Emirati Arabi e infine martedì si chiuderà la rassegna con la sfida ai padroni di casa della Croazia.

Under 17, Pierro raggiunge l'Albania per la Syrenka Cup. Tounousidis segue la Grecia — Gli ultimi due granata sono Under 17. Il primo è Dennis Pierro. Il difensore classe 2009 è stato chiamato dall'Albania per la Syrenka Cup in programma a Varsavia nella sosta. Pierro avrà due partite per mettersi in mostra, a partire da giovedì con lo scontro con i padroni di casa della Polonia. Il torneo terminerà poi sabato con la sfida alla Norvegia. Chiude la lista dei giocatori del Toro Tounousidis, ala destra classe 2009 arrivata a Torino nell'ultima sessione di mercato. Per il greco, due impegni con la sua nazionale, entrambi in amichevole contro l'Armenia. Sarà l'ultimo dei granata a scendere in campo, tra il 16 e il 18 settembre.

Nazionali, il programma completo degli impegni del Settore giovanile granata — MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE

15.00 - U18: Italia-Corea del Sud - Cereser, Luongo

17.00 - U19: Croazia-Italia - Pellini

17.30 - U19: Austria-Belgio - Liema Olinga

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE

16.00 - U17: Polonia-Albania - Pierro

16.30 - U19: Portogallo-Ungheria - Kugyela

19.00 - U21: Islanda-Isole Faroe - Reynheim

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

17.00 - U19: Finlandia-Canada - Kirilov

20.30 - U20: Italia-Inghilterra - Siviero

SABATO 6 SETTEMBRE

15.00 - U18: Italia-Emirati Arabi - Cereser, Luongo

16.30 - U19: Andorra-Belgio - Liema Olinga

17.00 - U19: Italia-Germania - Pellini

17.00 - U19: Serbia-Ungheria - Kugyela

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE

11.00 - U19: Italia-Cechia - Pellini

11.00 - U19: Galles-Belgio - Liema Olinga

11.00 - U18: Croazia-Italia - Cereser, Luongo

11.00 - U17: Albania-Romania - Pierro

12.00 - U19: Finlandia-Svizzera - Kirilov

15.00 - U19: Ungheria-Montenegro - Kugyela

19.30 - U21: Lussemburgo-Isole Faroe - Reynheim

18.30 - U20: Germania-Italia - Siviero