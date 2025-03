Giovanili, sei granata in Nazionale: il programma della sosta

Qualificazioni europee per Olsson, Kirilov e Luongo; Mendes in Élite League. Perciun e Cacciamani impegnati in amichevoli

Irene Nicola Redattore 17 marzo - 16:01

Sono sei i calciatori appartenenti alla scuderia delle giovanili granata che per la sosta lasceranno Torino raggiungendo le rispettive nazionali: Perciun (Moldavia), Mendes (Portogallo), Olsson (Danimarca), Kirilov (Finlandia), Cacciamani e Luongo (Italia). Altri tre non hanno potuto raccogliere la chiamata, causa infortunio: Reynheim (Isole Far Oer), Sheji (Albania) e Krzyzanowski (Polonia), tutti e tre punti fermi dalle selezioni d'appartenenza. Di seguito nel dettaglio gli impegni e il programma dei giovani granata.

Under 21, Perciun raggiunge da sottoleva la Moldavia per il ritiro in Turchia — Torna nel giro delle nazionali Sergiu Perciun, assente dalle convocazioni della Moldavia nelle prime due soste della stagione a causa del lungo infortunio per la frattura al metatarso. Il trequartista della Primavera, classe 2006, è stato integrato come sottoleva nella lista stilata dal ct Serghei Cebotari per il ritiro in Turchia dell'Under 21. La Moldavia davanti a sé ha due impegni amichevoli contro Azerbaijan e Kosovo, sfide d'avvicinamento alle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. I due test match sono in programma nelle giornate di sabato e martedì.

Under 20, Mendes si gioca l'Élite League con il Portogallo — Sarà invece impegnato con la selezione U20 Rodrigo Mendes. Il difensore centrale granata, classe 2005, è stato chiamato a raccolta dal Portogallo per far parte del gruppo atteso alle ultime difficili sfide di Élite League. La rosa del ct Oceano Cruz è composta prevalentemente da calciatori che giocano in patria, salvo due soli prospetti pescati dall'estero: uno è proprio Mendes. Per il Portogallo le ultime due giornate della competizione saranno decisive per il piazzamento. I lusitani sono infatti quarti in classifica a quota 9 punti dietro a Inghilterra, Germania e Italia. Le prime due nazioni e prime due della classe saranno le avversarie di Mendes e compagni durante la sosta. Il Portogallo affronterà prima l'Inghilterra nella gara in programma venerdì alle 17 a Leiria, poi la Germania a Potsdam lunedì alle 15.30.

Under 19, Olsson certezza della Danimarca. Kirilov promosso tra i grandi per la Finlandia — Per gli Under 19 convocati in Nazionali è tempo di Élite Round, ultimo step che deciderà l'accesso alla fase finale degli Europei U19. Due i convocati granata (sarebbero stati tre con Kuba Krzyzanowski, infortunatosi contro il Sassuolo alla caviglia): uno è una certezza, l'altro una sorpresa. La certezza è Cornelius Olsson, capitano della Danimarca. Il difensore centrale granata guiderà i compagni a Debrecen nelle tre sfide del girone con Austria, Ungheria e Islanda: solo la prima della classe strapperà il pass per le fasi finali di giugno. La sorpresa è invece Martin Kirilov, classe 2007, non perché non rientri nel giro delle nazionali ma perché solitamente chiamato in Under 18 dalla Finlandia e invece promosso con i più grandi per l'Élite Round. La Finlandia è stato inserita nel gruppo con Repubblica d'Irlanda, Germania e Slovenia.

Under 18, Cacciamani raccoglie la chiamata dell'Italia — Alessio Cacciamani ha impressionato tra Under 18 e Primavera, così si sono aperte per lui anche le porte dell'Italia. L'ala granata, classe 2007, è stata chiamata dal ct Daniele Franceschi è stato convocato per un doppio test amichevole contro il Belgo, in programma venerdì 21 alle ore 16 e lunedì 24 marzo alle ore 12 presso il Proximus Basecamp di Tubize. Conferme quindi per Cacciamani, che già a febbraio era stato chiamato in amichevole contro l'Ungheria subentrando a inizio ripresa.

Under 17, Luongo raggiunge gli Azzurrini per le qualificazioni europee — Maglia azzurra anche per l'ultimo giocatore granata impegnato nella sosta, Andrea Luongo, classe 2008. Il capitano dell'Under 17, da tempo inserito nel giro della Nazionali giovanili, era già stato nella giornata di sabato 15 marzo a Novarello per l'amichevole contro i pari età del Milan. Al termine del test match il ct Massimiliano Favo ha scelto chi portare con sé per rappresentare l'Italia nelle qualificazioni agli Europei di categoria e Luongo è stato confermato. Gli Azzurrini, campioni di categoria in carica, sono attesi in Croazia per gli impegni del girone contro Croazia, Ucraina e Slovacchia. In caso di vittoria del girone Luongo e raggiungeranno la fase finale degli Europei in programma in Albania.

Nazionali giovanili, il programma della sosta — MERCOLEDÌ 19 MARZO

11.00 - U19: Finlandia-Irlanda - Kirilov

15.00 - U19: Danimarca-Islanda - Olsson

15.30 - U17: Italia-Slovacchia - Luongo

VENERDÌ 21 MARZO

16.00 - U18: Belgio-Italia - Cacciamani

17.00 - U20: Portogallo-Inghilterra - Mendes

SABATO 22 MARZO

12.00 - U17: Italia-Ucraina - Luongo

15.00 - U19: Germania-Finlandia - Kirilov

19.00 - U19: Danimarca-Ungheria - Olsson

19.00 - U21: Moldavia-Azerbaijan - Perciun

LUNEDÌ 24 MARZO

12.00 - U18: Belgio-Italia - Cacciamani

15.30 - U20: Germania-Portogallo - Mendes

MARTEDÌ 25 MARZO

15.00 - U19: Austria-Danimarca - Olsson

15.00 - U19: Slovenia-Finlandia - Kirilov

15.00 - U21: Moldavia-Kosovo - Perciun

15.30 - U17: Croazia-Italia - Luongo