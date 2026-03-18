La mano di Baldini sulla Primavera: identità, scelte forti e la risalita

Zero gerarchie, ma atteggiamento e fatti: l'asticella di Baldini non si è mai abbassata

Dopo i primi mesi di un insediamento non semplice, Baldini ha plasmato un Torino che gli assomiglia molto. Il tecnico granata è sempre stato convinto che questa squadra avesse più qualità di quelle che dimostrava in campo e che le premesse per togliersi qualche soddisfazione ci fossero. Lo ha detto, gliene va dato atto, quando tutto il contorno di classifica e di risultati ancora non quadrava, lo ha ripetuto anche nelle partite più difficili. Baldini è un allenatore più da bastone che da carota, schietto e molto consapevole di cosa vuole vedere in campo, dall'atteggiamento ai movimenti. Il gruppo ha avuto bisogno di tempo per abituarsi al tecnico, ma poi ha recepito il suo modo di lavorare e lo ha assimilato. Il dogma è semplice: chi lavora bene, va in campo. Tradotto, zero gerarchie e solo fatti anche a costo di ribaltare più volte l'undici tipo. Testando le sue varie forme, Baldini ha scoperto il Toro che poteva essere specchio delle sue idee e lo ha trovato. Tant'è che da dicembre a oggi la squadra è diventata molto simile al suo allenatore, prima ancora che nel gioco nella sua tenacia. Un qualcosa che qualche mese fa mancava, ancor più dei risultati.