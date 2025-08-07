Mamma e Papà Cairo, anche Baroni ad Alessandria per la Primavera

Tribuna al completo al Mamma e Papà Cairo, come d'abitudine. Allo stadio Moccagatta di Alessandria presenti le più alte cariche dirigenziali del Torino nel Memorial dedicato ai genitori di Cairo. Oltre al presidente Urbano Cairo, arrivato ad Alessandria già nel pomeriggio per la semifinale tra Inter e Atalanta insieme al Responsabile del Settore giovanile Ruggero Ludergnani, presenti anche: Marco Baroni, allenatore della Prima squadra granata, il dt Davide Vagnati, Emiliano Moretti e Alberto Barile. Baroni è arrivato poco prima del via alla semifinale del Torino insieme a Vagnati e si è mostrato sorridente con i tifosi che lo hanno salutato quando incrociato.