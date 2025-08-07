Mamma e Papà Cairo, le formazioni ufficiali di Torino-Milan: torna Gabellini

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Milan, semifinale valida per il Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo in scena al Moccagatta. Fioratti punta sul 4-2-3-1. Tra i pali Siviero, preferito a Santer. In difesa niente sorprese: la coppia di centrali è composta da Carrascosa-Desole, terzini Barranco a sinistra e Gatto a destra. In mediana si spartiscono i compiti Sabone e Galantai. Sulla trequarti largo a destra Politakis, dietro alla punta Kirilov e a sinistra Carvalho. La prima punta di riferimento è Gabellini.