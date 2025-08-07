Mamma e Papà Cairo, le formazioni ufficiali di Torino-Milan: torna Gabellini

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Milan, semifinale valida per il Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo in scena al Moccagatta. Fioratti punta sul 4-2-3-1. Tra i pali Siviero, preferito a Santer. In difesa niente sorprese: la coppia di centrali è composta da Carrascosa-Desole, terzini Barranco a sinistra e Gatto a destra. In mediana si spartiscono i compiti Sabone e Galantai. Sulla trequarti largo a destra Politakis, dietro alla punta Kirilov e a sinistra Carvalho. La prima punta di riferimento è Gabellini.
Le scelte di Fioratti per l'esordio alla Mamma e Papà Cairo
TORINO: Siviero; Zaia, Desole, Carrascosa, Barranco; Sabone, Galantai; Politakis, Kirilov, Carvalho; Gabellini. A disposizione: Santer, Cereser, Pellini, Camatta, Ferraris, Cacciamani, Fiore, Conzato, Kugyela, Falasca, Sandrucci, Da Costa Melo, Gatto, Liema Olinga, Bonacina, Luongo. Allenatore: Fioratti
MILAN: Longoni; Borsani, Mancioppi, Lontani, Nolli, Pagliei, Cullotta, Pandolfi, Castiello, Perera, Scotti. A disposizione: Bianchi, Cappelletti, Baldacchino, Angelicchio, Del Forno, La Mantia, Domnitei, Petrone, Vechiu, Di Siena. Allenatore: Renna
