Mamma e Papà Cairo, Siviero premiato come miglior portiere

Irene Nicola Redattore 

C'è Toro anche nei premi individuali del Mamma e Papà Cairo. A strappare gli applausi dagli spalti e il titolo di miglior portiere il granata Lapo Siviero, classe 2006. Siviero non è sceso in campo nella finale contro l'Atalanta, ma il suo apporto è stato fondamentale per il raggiungimento dell'ultimo atto con il rigore parato ai rossoneri nella serie dal dischetto.

