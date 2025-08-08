Mamma e Papà Cairo, Siviero premiato come miglior portiere

C’è Toro anche nei premi individuali del Mamma e Papà Cairo. A strappare gli applausi dagli spalti e il titolo di miglior portiere il granata Lapo Siviero, classe 2006. Siviero non è sceso in campo nella finale contro l’Atalanta, ma...

