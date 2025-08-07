Mamma e Papà Cairo, Torino-Milan 6-4 d.c.r: granata perfetti ai rigori, è finale

Il commento alla semifinale del Trofeo Memorial dedicato ai genitori di Cairo, prima uscita ufficiale del Torino di Fioratti

Irene Nicola Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 23:23)

Il Torino si giocherà ancora una volta il trofeo del Memorial Mamma e Papà Cairo. Per la Primavera granata si apre la possibilità di scrivere la storia della manifestazione in caso di vittoria, visto che nessuno mai è riuscito per tre volte di fila a chiudere al primo posto. La semifinale con il Milan è avvincente. I rossoneri vanno in vantaggio di rigore e restano a lungo avanti, fino a quando Carvalho mette la zampata per l'1-1 al 71'. A quel punto sono decisivi i rigori: Siviero mette subito in discesa la serie con una parata fondamentale, Zaia la chiude sul finale. L'Atalanta sarà l'avversaria per il primo posto, in palio al Moccagatta alle ore 21.

Le scelte: Gabellini è di nuovo il faro d'attacco — Per la prima uscita ufficiale della stagione, al Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo, Fioratti lancia il 4-2-3-1, già provato in ritiro e in amichevole. Tra i pali il tecnico granata si affida a Siviero. Davanti a lui la retroguardia a quattro con Desole e Carrascosa centrali, come terzini scelti Barranco a sinistra e Zaia a destra. A centrocampo si spartiscono le operazioni Galantai e Sabone. Sulla trequarti il riferimento è Kirilov, centrale dietro alla prima punta, come esterni Politakis a destra e Carvalho sul fronte opposto. Il faro d'attacco torna a essere Gabellini, riaggregato per l'occasione al gruppo di Fioratti.

Il primo tempo: Borsani supera Zaia e realizza il penalty del vantaggio — Il Torino inizia con i migliori dei propositi la sua semifinale, tentando di sorprendere dalle battute iniziali il Milan. Gabellini scappa così in profondità già al 3', costringendo Cullotta a spendere immediatamente il giallo per fallo tattico. Il Milan si ricompone e si ricompatta. Nel mentre la Primavera di Fioratti continua a spingere, trovando al quarto d'ora la sua prima grande occasione. Tutto nasce da un corner battuto da Sabone, la traiettoria è perfetta a spiovere sulla testa di Desole, che schiaccia e costringe Longoni ad allungarsi per spostare il pallone sopra la traversa. Poi la ruota gira e un episodio sposta l'equilibrio che si era creato a favore del Milan. Serpentina di Borsani verso l'area, Zaia gli si piazza davanti non leggendo le sue finte e lo blocca in modo grossolano con gli occhi del direttore di gara addosso. Rigore per i rossoneri. Sul dischetto va proprio Borsani, che non trema: destro angolato a incrociare sul palo alla sinistra di Siviero, tuffatosi dal lato opposto. Il Milan va in vantaggio. Fioratti prova a rianimare subito i suoi, che rispondono in campo cercando il pari. Ad andarci più vicino è Kirilov, che sugli sviluppi di corner costringe prima Longoni alla parata con una conclusione ravvicinata e poi di testa non inquadra lo specchio. Manca pericolosità, quel fattore che i granata aggiungono al 30'. Per due volte Carvalho tiene vivo il pallone nell'area rossonera, cercando uno scambio prima con Politakis e poi con Kirilov. Quasi vincente quello con il finlandese, che riceve il pallone dal limite e tenta la conclusione a giro: fuori di un soffio, applausi dagli spalti. La partita è viva e al Milan va dato il merito di essere pericoloso sempre quando arriva al tiro, cosa che si ripete con una conclusione velenosa di Borsani. Il Torino resta in partita e ci riprova. Rischia di essere clamorosa l'occasione nel recupero del primo tempo: Longoni esce su Carvalho, lasciando i pali sguarniti; il pallone viene tenuto vivo dai granata, con Politakis che però lo spreca ritardando troppo il tempo del tiro e permettendo ai rossoneri di ricompattarsi. Si chiude 0-1 il primo tempo.

Il secondo tempo: Carvalho riporta in partita il Torino — Alla ripresa Fioratti cambia tante delle carte in tavola. A centrocampo dentro Liema Olinga al posto di Galantai, sulla trequarti Luongo sostituisce Kirilov, infine spazio a Cacciamani al posto di Politakis. I primi due cambi non alterano la formazione, il terzo sì: Cacciamani va a sinistra, Carvalho scala a esterno destro. Il Milan prova subito a chiudere i giochi: Perera, diagonale centrale ma forte, Siviero in due tempi gli dice di no. Per i granata le prime scintille nascono invece proprio da Cacciamani, che testa il feeling con la porta due volte trovando l'esterno per poco. Il Torino insiste e si addentra in area. Così al 54' costringe il Milan a quasi lo stesso errore che aveva fatto la Primavera di Fioratti nel primo tempo: tocco di mano in area, calcio di rigore. Sul dischetto va Gabellini, che è uno specialista ma questa volta sbaglia: tiro troppo centrale, Longoni lo neutralizza. Si tratta del momento di maggior difficoltà per il Torino, che trema ancora con la traversa centrata in pieno da Di Siena al 58'. Con mezz'ora sul cronometro Fioratti spende altre due sostituzioni: Gatto prende il posto di Barranco, Ferraris quello di Sabone. I granata sono propositivi, ma peccano di fretta e anche di precisione. Così accade al 70' quando Ferraris si apre sulla destra, pesca Gabellini in area che a sua volta scarica il pallone su Luongo, tiro alto. Sembra più in fiducia però la squadra di Fioratti, che conquista un corner. Al 71' dalla bandierina va Gatto, che opta per il traversone in mezzo all'area: Desole schiaccia di testa, mandando in confusione la retroguardia rossonera, poi Carvalho ribadisce in porta. Esulta tutto il Torino, che si riporta in partita dopo aver a lungo cercato il pareggio. Fioratti si gioca subito altre mosse dalla panchina: al 78' out Carrascosa per il più esperto Pellini, al rientro dalla nazionale U19; fuori anche l'autore del gol del pari Carvalho, dentro Conzato. Il Milan si inferocisce dopo essersi fatto raggiungere e tenta di alzare i giri, il pericolo principale diventa Domnitei che con un diagonale angolato sfiora il colpo del ko. Scocca il 90', risultato fermo sull'1-1 e spettro dei rigori sempre più vicino con soli tre minuti da recuperare. Così è.

I rigori: Siviero fa la voce grossa, Zaia chiude la serie — Fioratti raduna il gruppo granata prima dei calci di rigore per le ultime indicazioni. Inizia il Torino. Il primo sul dischetto è Gabellini, che ha un conto in sospeso dagli undici metri: mancino sotto la traversa a cercare l'angolino destro, gol. Poi Pandolfi per il Milan: destro angolato, ma Siviero è più pronto e con un tuffo deciso gli sbarra la strada. Ferraris batte il secondo rigore per il Torino: apre il destro, Longoni intuisce ma non ci arriva e fa tirare un sospiro di sollievo, due su due. Questa volta il Milan non sbaglia: imparabile il rigore di Cappelletti. Tocca a Gatto: deciso, battuto Longoni. Gli fa eco Scotti: glaciale con il cucchiaio. Il quarto rigore granata va a Liema Olinga: destro angolato sul primo palo, Longoni intuisce ma non riesce a far suo il pallone. Non demorde il Milan: Cullotta spiazza Siviero. Rigore decisivo, vale la finale. Sul dischetto va Zaia, che ha un conto in sospeso e lo vuole risolvere da capitano: non intuisce nemmeno Longoni. Esplode la gioia per i granata, che conquistano l'accesso in finale. Va avanti il Torino, premiato da uno score perfetto ai rigori. All'ultimo atto per il trofeo sarà sfida all'Atalanta.

Il tabellino — TORINO-MILAN 6-4 d.c.r

Marcatori: 18' rig. Borsani (M), 71' Carvalho (T)

Sequenza rigori: Gabellini (T) gol; Pandolfi (M) parato; Ferraris (T) gol; Cappelletti (M) gol; Gatto (T) gol; Scotti (M) gol; Liema Olinga (T) gol; Cullotta (M) gol

TORINO: Siviero; Zaia, Desole, Carrascosa (78' Pellini), Barranco (61' Gatto); Sabone (61' Ferraris), Galantai (46' Liema Olinga); Politakis (55' Cacciamani), Kirilov (55' Luongo), Carvalho (78' Conzato); Gabellini. A disposizione: Santer, Cereser, Camatta, Ferraris, Fiore, Kugyela, Falasca, Sandrucci, Da Costa Melo, Bonacina. Allenatore: Fioratti

MILAN: Longoni; Borsani (64' La Mantia), Mancioppi, Lontani (55' Di Siena), Nolli (46' Cappelletti), Pagliei (55' Vechiu), Cullotta, Pandolfi, Castiello (55' Domnitei), Perera, Scotti. A disposizione: Bianchi, Baldacchino, Angelicchio, Del Forno, Petrone. Allenatore: Renna

Ammoniti: 3' Cullotta (M), 51' Pagliei (M)