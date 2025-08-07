Toro News
Mamma e Papà Cairo: Toro in finale con l’Atalanta, Inter e Milan per il 3° posto

Ecco gli accoppiamenti del venerdì per il Mamma e Papà Cairo
Irene Nicola
Cala il sipario sulla giornata inaugurale del Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo. Le semifinali hanno dato i loro esiti e stabilito per quale piazzamento le quattro squadre partecipanti potranno giocare. Il Torino, dopo aver  vinto la semifinale contro il Milan, se la vedrà con l'Atalanta per cercare di vincere nuovamente questo torneo per quello che sarebbe il terzo successo consecutivo. Le due formazioni milanesi invece si contenderanno il terzo posto. Sia il Toro che l'Atalanta hanno raggiunto questa qualificazione alla finale dopo aver vinto ai calci di rigore le due semifinali. La finale si giocherà allo stadio Moccagatta di Alessandria domani - venerdì 8 agosto - alle ore 21. La finale per il terzo posto andrà in scena immediatamente prima, alle ore 17:30, nella stesso impianto.

