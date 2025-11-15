L'Italia vola agli ottavi di finale dei Mondiali Under 17. Gli Azzurri hanno battuto di misura la Repubblica Ceca nel primo incontro della fase a eliminazione diretta. Il successo per 2-0, con primo gol nato sugli sviluppi di una conclusione tentata da Luongo, apre le porte agli ottavi di finale. Gli Azzurrini se la vedranno agli ottavi con la vincente della sfida tra Croazia e Uzbekistan, il prossimo turno si giocherà martedì 18 novembre.
Mondiali Under 17, Italia agli ottavi: Luongo propizia il gol del vantaggio
Italia, Luongo sale di tono nella ripresa e propizia il gol del vantaggio—
Il commissario tecnico Favo schiera l'Italia con il 4-3-1-2. Cereser resta in panchina con Longoni titolare tra i pali, Luongo invece viene impiegato dal primo minuto come mezz'ala a sinistra. La partita con la Repubblica Ceca resta bloccata nel primo tempo. Gli azzurrini ci provano, ma non riescono a trovare un varco e l'episodio del possibile rigore su Arena non porta sviluppi. Luongo manovra insieme ai compagni, manca però qualcosa all'Italia in finalizzazione e anche un po' di smalto. Luongo lotta e subisce anche un duro fallo allo scadere della prima frazione, fortunatamente conseguenze. Alla ripresa, prosegue la ricerca del gol e l'approccio più concreto paga. È proprio Luongo a dare la sterzata decisiva. Al 51' Mambuku affonda e da destra tenta un cross indirizzato verso l'area, Paar esce dai pali ma svirgola. Il pallone viene allontanato in qualche modo, vi si avventa da posizione defilata Luongo che prova a calciare di prima intenzione coordinandosi. La difesa tenta di murare, ma non riesce a farlo in modo deciso e a quel punto Arena non può sbagliare il tap-in. Nel finale l'Italia controlla e cerca anche spunti per consolidare il vantaggio: Luongo tenta il tiro, alto sopra la traversa al 75', poi al 78' Maccaroni sigla il 2-0 sul cross teso di Arena. Il giocatore della Primavera lascia il campo all'83' dopo aver dato un prezioso contributo e a risultato acquisito. Prossimo passo gli ottavi.
