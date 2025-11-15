Mondiali Under 17, Italia agli ottavi: Luongo propizia il gol del vantaggio

Italia, Luongo sale di tono nella ripresa e propizia il gol del vantaggio

Il commissario tecnico Favo schiera l'Italia con il 4-3-1-2. Cereser resta in panchina con Longoni titolare tra i pali, Luongo invece viene impiegato dal primo minuto come mezz'ala a sinistra. La partita con la Repubblica Ceca resta bloccata nel primo tempo. Gli azzurrini ci provano, ma non riescono a trovare un varco e l'episodio del possibile rigore su Arena non porta sviluppi. Luongo manovra insieme ai compagni, manca però qualcosa all'Italia in finalizzazione e anche un po' di smalto. Luongo lotta e subisce anche un duro fallo allo scadere della prima frazione, fortunatamente conseguenze. Alla ripresa, prosegue la ricerca del gol e l'approccio più concreto paga. È proprio Luongo a dare la sterzata decisiva. Al 51' Mambuku affonda e da destra tenta un cross indirizzato verso l'area, Paar esce dai pali ma svirgola. Il pallone viene allontanato in qualche modo, vi si avventa da posizione defilata Luongo che prova a calciare di prima intenzione coordinandosi. La difesa tenta di murare, ma non riesce a farlo in modo deciso e a quel punto Arena non può sbagliare il tap-in. Nel finale l'Italia controlla e cerca anche spunti per consolidare il vantaggio: Luongo tenta il tiro, alto sopra la traversa al 75', poi al 78' Maccaroni sigla il 2-0 sul cross teso di Arena. Il giocatore della Primavera lascia il campo all'83' dopo aver dato un prezioso contributo e a risultato acquisito. Prossimo passo gli ottavi.