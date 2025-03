Nazionali, da Kirilov a Cacciamani e Luongo: il resoconto

Il resoconto sulla sosta dei giovani granata: Kirilov centra il legno, assist per Cacciamani, Luongo si regala il gol azzurro

Si è conclusa la sosta per le Nazionali anche per quanto riguarda i giocatori del Settore giovanile granata. Sei i calciatori del Torino che faranno rientro dopo gli impegni con le rispettive patrie: Perciun, Mendes, Olsson, Kirilov, Cacciamani e Luongo. Quasi tutti hanno trovato spazio con la maglia del proprio paese, tanti soprattutto hanno avuto modo di essere decisivi. Facciamo ora il resoconto dei giovani granata in nazionale, andando con ordine di categoria in categoria.

Under 21, Perciun in campo con la Moldavia — Durante la sosta Sergiu Perciun ha raggiunto la sua Moldavia in Turchia per il ritiro dell'Under 21 in preparazione alle prossime qualificazioni europee. Il trequartista granata, alla prima convocazione stagionale dopo l'assenza nelle prime due soste per infortunio, si è presentato in nazionale per le amichevoli contro Kosovo e Azerbaigian. Perciun è stato impiegato nella prima delle due amichevoli da titolare, con il ct Serghei Cebotari che ha scelto di disporre il 10 della Primavera granata come esterno di centrocampo a sinistra nel 3-4-3 adottato per l'occasione. La Moldavia è uscita sconfitta da entrambi gli incontri: 1-2 contro il Kosovo e 0-2 contro l'Azerbaigian.

Under 20, Mendes in panchina per l'Élite League — Rodrigo Mendes non ha invece trovato spazio con il Portogallo durante la sosta. Il difensore centrale granata, chiamato per gli impegni in Élite League dell'Under 20, ha osservato dalla panchina i difficili match contro Inghilterra e Germania senza trovare spazio in campo. Il Portogallo ha raccolto due pareggi, entrambi per 1-1, nelle due sfide.

Under 19, Olsson si qualifica alla fase finale degli Europei. Kirilov non strappa il pass, ma si mette in mostra e sfiora il gol — I giocatori del Torino Under 19 hanno affrontato nella sosta i delicati impegni di Élite Round, ultimo step per conquistare l'accesso alla fase finale degli Europei di categoria. Cornelius Olsson, capitano della Danimarca, torna a casa col sorriso avendo ottenuto tre vittorie nelle tre sfide con Austria (2-1), Ungheria (1-0) e Islanda (2-0) e avendo strappato il pass per gli Europei. Olsson è sempre stato schierato titolare in tutte e tre le gare di qualificazione, andando a ricoprire il ruolo di braccetto destro nel 3-4-3 danese. Nella prima gara il difensore granata è stato anche costretto agli straordinari, visto che la Danimarca ha giocato per oltre ottanta minuti in dieci: nonostante questo Olsson e compagni recuperano lo svantaggio e vincono in rimonta. Dopo i novanta minuti contro l'Austria, Olsson è subito tornato in campo per la sfida all'Ungheria mentre ha disputato un'ora scarsa, rifiatando, contro l'Islanda. Sosta positiva anche per Martin Kirilov. Il trequartista granata, assente al Viareggio finora proprio perché impegnato in nazionale, ha raccolto la convocazione da sottoleva nella selezione Under 19 della Finlandia. Non solo, ha trovato ampio spazio nell'Élite Round. Kirilov infatti è stato schierato titolare già nel 4-3-3 pensato per la gara d'esordio contro l'Irlanda. In quell'occasione il giocatore dell'Under 18 granata, utilizzato nell'inedito ruolo di prima punta, è rimasto in campo per tutti e novanta i minuti sfiorando anche il gol allo scoccare dell'ora di gioco: solo il palo glielo nega in una gara che termina comunque con il successo finlandese per 3-0. Per Kirilov novanta minuti anche nel match più fisico contro la Germania, perso per 1-2, e 84' contro la Slovenia, gara in cui è arrivata un'altra sconfitta per 1-2. In virtù dei risultati ottenuti, la Finlandia non si è qualificata per la fase finale.

Under 18, Cacciamani firma l'assist in azzurro contro il Belgio — Alessio Cacciamani, in rampa di lancio in Primavera, ha raggiunto l'Italia Under 18 per un doppio test amichevole contro il Belgio. Un'occasione che l'ex Ancona non si è fatto sfuggire. Cacciamani è stato schierato titolare nella prima delle due uscite a Tubize nel ruolo naturale di ala sinistra. Il giocatore granata ha saputo accendersi e anche essere decisivo: nell'1-0 sul Belgio c'è il suo zampino. Il primo gol azzurro di Iddrissou, attaccante dell'Inter, nasce da una palla data a rimorchio da Cacciamani, bravo a resistere alla morsa di due difensori avversari e a servire il compagno per il tiro dalla distanza. Nella seconda gara Cacciamani non è invece partito titolare, come da programma annunciato dal ct Franceschini, che aveva dichiarato di voler provare il più possibile tutti nei test match. 1-1 l'esito del secondo round con il Belgio.

Under 17, Luongo si regala la rete prima rete in azzurro e il doppio pass con l'Italia — Andrea Luongo brilla in granata e anche in azzurro. La sosta ha portato conferme per il capitano dell'Under 17, protagonista con la maglia dell'Italia nel corso delle qualificazioni alla fase finale degli Europei di categoria. Luongo fa parlare di sé già dalla prima uscita contro la Slovacchia. Il capitano del Toro di Rebuffi, schierato titolare nel 4-3-1-2 azzurro dietro alle punte, mette lo zampino decisivo nell'1-0. Di Luongo infatti il gol d'opportunismo che vale tre punti al 6', nonché prima rete in azzurro come raccontato ai microfoni della FIGC: "È stata un’emozione bellissima, perché si tratta del mio primo centro in maglia azzurra. La vittoria, però, è del gruppo, grazie al quale riesco a esprimermi al meglio, sentendomi più forte". Anche in Nazionale, Luongo ha avuto un pensiero per il Toro: "I miei obiettivi? Vincere lo Scudetto con il Torino e staccare un biglietto per l'Europeo in Albania e per il Mondiale in Qatar. Il sogno più grande? Esordire in Serie A". Gli obiettivi Europei e Mondiale si sono avverati poco dopo. L'Italia ha infatti vinto sia contro l'Ucraina che contro la Croazia, con il risultato di 2-1 entrambe le volte: Luongo è stato confermato titolare in tutte e due le occasioni, festeggiando con i compagni. Cosa vogliono dire le tre vittorie? Pass per la fase finale dell'Europeo e pass per il Mondiale di categoria.