Nazionali, il punto sui giovani granata: Kirilov segna ancora per la Finlandia

Amichevoli, qualificazioni e raduni: il resoconto sui giocatori delle giovanili del Torino impegnati con le proprie nazionali nella sosta

Irene Nicola Redattore 15 ottobre - 16:50

Si chiude il capitolo Nazionali per i giocatori del vivaio del Torino. Dieci erano stati convocati dalle rispettive selezioni per partecipare agli impegni di ottobre, tutti hanno avuto modo di trovare spazio e farsi vedere, chi nelle amichevoli e chi nelle qualificazioni alle competizioni internazionali in arrivo nei prossimi mesi. Scopriamo di seguito come si sono comportati.

Nazionali maggiori, per Perciun prove di posizionamento con la Moldavia. Titolare nelle qualificazioni ai Mondiali — Perciun ha raggiunto la Nazionale maggiore della Moldavia per l'amichevole contro la Romania e per il turno di qualificazione ai prossimi Mondiali contro l'Estonia. Il 10 della Primavera granata ha avuto subito l'occasione di trovare spazio a partire dal test match contro i rumeni. Perciun è stato schierato come esterno di centrocampo a destra nel difensivo 5-4-1 moldavo, in un ruolo in cui in granata non è stato provato e in cui non ha potuto incidere molto fino al cambio al 55'. Perciun è stato comunque confermato per le qualificazioni ai Mondiali contro l'Estonia. Il giocatore della Primavera di Baldini è tornato in campo con un altro ruolo: attaccante nel 3-5-2, stessa veste con cui era stato schierato anche da Baldini ad Assemini nell'ultima gara di Primavera. 1-1 il risultato finale, per Perciun qualche spunto senza grossi scossoni.

Under 21, Reynheim trova ancora spazio con le Isole Faroe. Francia e Svizzera però si impongono — Si interrompe nella tornata più difficile la striscia positiva delle Isole Faroe. L'Under 21 di Reynheim raccoglie due sconfitte su due nella sosta di ottobre. La sfida con la Francia mette in luce il divario con una delle nazionali più accreditate a livello mondiale, il risultato lo riflette con lo 0-6 incassato dai faroesi a cui sarebbe servita davvero un'impresa per fare punti. Reynheim entra in campo solo all'ora di gioco a risultato ampiamente compromesso e non può nulla. Con la Svizzera arriva il secondo ko per 1-3. L'attaccante granata questa volta viene scelto come titolare nel 3-4-3 faroese, ma fatica a incidere a livello offensivo e così all'ora di gioco viene sostituito da Josephsen, in gol nel 3-1 con cui la Svizzera porta a casa i tre punti. Le Isole Faroe restano prime al momento nel proprio gruppo, ma sul posizionamento incide il maggior numero di gare giocate rispetto a Svizzera e Francia.

Under 19, Kirilov ancora in gol per la Finlandia. Kugyela e Cekrezi sgomitano — Per le nazionali Under 19 sono scesi in campo tre giocatori granata. Kugyela con la sua Ungheria ha sfidato in due amichevoli la Grecia. Il giocatore granata, testato nelle ultime settimane come esterno di centrocampo a sinistra in Primavera, è tornato a occupare il ruolo di trequartista puro con la maglia dell'Ungheria, schierata con il 4-2-3-1. Il primo test match è stato vinto da Kugyela e compagni per 1-0, in una partita sofferta in cui è stata determinante la solidità difensiva e in cui lo spazio per attaccare è stato davvero poco. Diverso l'esito della seconda partita, in cui la Grecia si è imposta vincendo per 4-0. Kugyela questa volta è partito dalla panchina, subentrando all'ora di gioco. L'ungherese si è adattato al 4-3-3 venendo arretrato sulla linea dei centrocampisti in una gara in cui però si sono viste lacune. Cekrezi si conferma invece tra i punti di riferimento dell'Albania Under 19, squadra in cui convivono 2007 e 2008. Il terzino destro granata, alle dipendenze di Vegliato in U18 al Toro, è stato scelto titolare per la prima delle due amichevoli contro l'Irlanda. Cekrezi è rimasto in campo per tutta la partita, che è stata molto tirata: l'Albania passa in vantaggio alla mezz'ora poi subisce la rimonta irlandese, salvo trovare la vittoria per 2-1. Per la seconda sfida all'Irlanda, Cekrezi è stato di nuovo confermato nell'undici titolare, l'Albania ha portato a casa un 2-2. Segnali positivi in vista delle prossime qualificazioni agli Europei a novembre. Kirilov è il granata che torna a Torino con il sorriso più ampio dopo essere stato ancora una volta decisivo con la maglia della Finlandia Under 19. Il trequartista granata ha affrontato due volte la Slovacchia nella sosta, sempre in amichevole. Nella prima delle due uscite è stato subito schierato titolare, senza nessuna sorpresa. La Finlandia, inizialmente in svantaggio, trova le forze per rimontare: a guidare la riscossa è proprio Kirilov, bravo a calciare da fuori area per l'1-1. Da quel momento in poi la Finlandia prende possesso della gara e infine vince per 3-1 con Kirilov che lascia il campo a un quarto d'ora dalla fine. Il giocatore granata è stato confermato anche per la seconda amichevole contro la Slovacchia, vinta ancora per 3-1. Kirilov è rimasto in gara per tutti i novanta minuti, contribuendo a un successo che carica il ct in vista delle qualificazioni agli Europei: "Da un po' di tempo abbiamo la sensazione di essere pronti. Non vediamo l'ora di iniziare le partite ufficiali".

Under 18, l'Italia di Cereser e Luongo perde entrambe le amichevoli con l'Austria — Sosta a due facce per Cereser e Luongo. Il fantasista e il portiere granata, compagni in Under 17 al Toro lo scorso anno e ora divisi tra Primavera e Under 18, hanno trovato spazio con l'Italia ma in una sosta difficile con diversi interrogativi. L'Italia ha perso entrambe le amichevoli con l'Austria, dato che preoccupa il ct Favo perché gli azzurrini creano ma non concretizzano. Nel primo test match Cereser è stato schierato titolare tra i pali; subito in campo anche capitano Luongo, scelto come trequartista puro nel 4-3-1-2 della nazionale e rimasto in campo fino al 72'. L'Austria vince 2-1 con il rammarico di Favo: "Abbiamo avuto un approccio sbagliato dal punto di vista dell'intensità. Inizialmente i nostri avversari sono stati più motivati di noi, nella ripresa siamo stati noi". Anche la seconda amichevole si è tradotta in una sconfitta azzurra, questa volta per 0-1 con gol incassato su rigore. Cereser è rimasto in panchina lasciando spazio a Nava, Luongo è subentrato solo a metà ripresa. C'è da lavorare: "Sono un po’ preoccupato dal fatto che concludiamo poco in porta rispetto alla grande mole di gioco che produciamo".

Under 17, Pierro sempre titolare con l'Albania. Boulifi al lavoro con la Tunisia — Tra gli Under 17 è stato protagonista Pierro, impegnato con l'Albania nelle due amichevoli contro la Slovenia, le ultime in previsione qualificazioni di novembre ai prossimi Europei di categoria. Il difensore granata, classe 2009, è stato schierato titolare nella prima delle due sfide, persa dall'Albania con il risultato di 1-3. Nel primo tempo tanta battaglia e occasioni, ma nessun gol; alla ripresa viene premiata la verve offensiva slovena. Pierro è stato fatto scendere in campo anche per la rivincita, ancora una volta da titolare. Il riscatto albanese tuttavia non è arrivato: la Slovenia vince per 3-0. Boulifi si è invece messo alla prova con la Tunisia nella doppia amichevole contro la Giordania in preparazione delle qualificazioni asiatiche. L'andata termina con il risultato di 1-1 con Boulifi e compagni che inizialmente faticano per via della spinta della Giordania ma poi recuperano il risultato grazie a un autogol. Al ritorno ancora sfida tra le due parti, che hanno sfruttato la sosta per prepararsi ai prossimi impegni ufficiali.