Nazionali, il punto sui giovani granata: Reynheim brilla con le Isole Faroe in U21

Il resoconto sulla sosta dei granata: Luongo segna ancora per l'Italia, Kirilov fa felice la Finlandia, Pierro punto fermo per l'Albania

Irene Nicola Redattore 10 settembre - 19:11

Cala il sipario, o quasi, sulla sosta per il Settore giovanile granata. Nove dei dieci convocati appartenenti alla filiera del Toro si apprestano a rientrare a casa dopo gli ultimi impegni. Scopriamo come si sono comportati, andando in ordine di leva nel resoconto che chiude la parentesi nazionali.

Under 21, Reynheim in gran forma con le Isole Faroe: lottatore contro l'Islanda e gol vittoria al Lussemburgo — Brilla il talento di David Reynheim con l'Under 21 delle Isole Faroe. L'attaccante granata, classe 2008 e quindi diciassettenne, è stato inserito a pieno regime nelle qualificazioni ai prossimi Europei nonostante la giovane età. Il confronto con giocatori più pronti eppure ha stimolato l'attaccante granata. Immediata la fiducia del ct Mikkelsen, come dimostra la titolarità arrivata subito nel 5-4-1 d'esordio contro l'Islanda come unica punta. In quella gara Reynheim si è fatto apprezzare per pressing e corsa fino al 55', quando un'ammonizione ha portato all'avvicendamento in campo. Al triplice fischio è vittoria faroese con il risultato di 2-1. Il secondo impegno è stato contro il Lussemburgo e di nuovo Reynheim si è fatto notare, ancor di più rispetto alla prima uscita. Questa volta l'attaccante granata ha giocato affiancato da un'altra prima punta in un 4-4-2, veste meno testata al Toro. Ha però dimostrato di potersi inserire e non solo, visto che la gara è terminata 1-0 per le Isole Faroe con gol decisivo al 26' siglato proprio da Reynheim. La nazionale faroese ha superato le aspettative fin qui nelle qualificazioni, con tre vittorie su tre che valgono al momento la testa del gruppo.

Under 20, niente titolarità nelle amichevoli di prestigio dell'Italia per Siviero — Niente spazio per Lapo Siviero, portiere della Primavera granata. Il classe 2007, chiamato dall'Italia Under 20 per le amichevoli di prestigio con Inghilterra e Germania, non ha avuto modo di farsi notare in gara. La prima, con gli inglesi, ha portato in dote un successo per 2-1 ma ha visto il posto tra i pali precluso per Siviero con titolarità andata a Nunziante dell'Udinese. Decisamente meno positiva la sfida con la Germania e tutt'altro il risultato: tonfo sonoro per 0-4. Anche in questa occasione Siviero è stato fuori dai giochi, in porta Seghetti del Livorno.

Under 19, Pellini ritrova Cacciamani. Minutaggio per Liema Olinga e Kugyela, Kirilov in gol per la Finlandia — Per gli Under 19 tanto rodaggio e prove in vista degli impegni ufficiali delle prossime soste. Mattia Pellini è volato in Croazia per il torneo di Prelog dove ha ritrovato in azzurro l'ex compagno di Primavera Cacciamani, ora in prestito alla Juve Stabia. Il difensore centrale granata è partito dalla panchina nello 0-0 contro la Croazia - risultato che sta stretto con un palo centrale, diverse occasioni e un rigore non dato -, titolare invece l'attaccante. Niente partenza dal 1' per Pellini anche contro la Croazia, nel match perso per 1-3 contro la Germania. Il difensore granata ha avuto il suo momento invece nell'ultimo impegno croato contro la Cechia. Nel match, vinto per 2-1, ha prevalso l'agonismo ma anche per questo l'apporto della retroguardia alla partita è stato importante.

Poi è toccato all'Ungheria di Zalan Kugyela, terza classificata nel torneo di Vilotic, tenutosi in Serbia. La rassegna è iniziata con una partita dal coefficiente di difficoltà alto, contro il Portogallo. Sotto di un gol alla ripresa, Kugyela è entrato in campo nel 4-2-3-1 posizionandosi a sinistra sulla trequarti. Un giallo dopo dieci minuti, poi una gara dove viene fuori la qualità del Portogallo che si impone per 3-1. Nella seconda uscita, contro la Serbia, altro ko per 1-3 ma Kugyela è più nel vivo e gioca da titolare. Il trequartista granata, questa volta spostato a destra, va vicino al gol al quarto d'ora e ci prova ancora a fine primo tempo, uscendo poi al 70'. L'ultimo match con Montenegro e prima vittoria, 2-1 in rimonta, per Kugyela, rimasto in campo per un tempo.

Kenny Liema Olinga ha affrontato invece un torneo amichevole nel Galles. Il percorso del centrocampista granata con la maglia del Belgio è iniziato dall'Austria, gara vinta per 2-1 in extremis. Liema Olinga è partito dalla panchina nel 3-4-2-1 belga, entrando in gioco al 60' nel consueto ruolo di centrale a centrocampo. Contro i padroni di casa ancora panchina per il classe 2007 granata, rimasto in attesa di entrare fino al 70' mentre i suoi indirizzavano il risultato fino al 3-0. A venti dalla fine l'ingresso in campo, ancora una volta nel ruolo che già gli è congeniale al Toro. Tempo di entrare nelle rotazioni in una gara terminata poi sul 3-1.

Infine, Martin Kirilov. Il trequartista granata ha raggiunto la Finlandia per le amichevoli contro Canada e Svizzera. Nella prima, vinta per 4-1, Kirilov è partito dalla panchina per poi subentrare a inizio ripresa al posto della prima punta Vikstrom. Nella seconda Kirilov è stato invece mattatore. Partito come mezz'ala sinistra nel 4-3-3 finlandese, spesso le iniziative sono passate dai suoi piedi e anche le rifiniture. Così è stato proprio il giocatore granata a regalare il gol vittoria nell'1-0 finale, con uno stacco di testa a battere gli elvetici.

Under 18, Cereser titolare con la Corea del Sud. Luongo capitano ancora una volta in gol in azzurro — A Zagabria, il Toro è stato protagonista. Nel torneo internazionale a cui ha preso parte l'Italia Under 18, sono scesi in campo Cereser e Luongo, da subito nel vivo. Il portiere granata è stato schierato dal ct Favo come titolare nella gara d'esordio contro la Corea del Sud; anche il fantasista ormai in Primavera è stato subito chiamato in causa con fascia da capitano al braccio. Il primo test è terminato con un 3-0 in scioltezza. Nel secondo, contro gli Emirati Arabi, il ct Favo ha optato per un turnover totale dando spazio a chi si era visto meno. Solo panchina quindi per Cereser, Luongo invece è entrato a gara in corso risultando determinante. Il trequartista granata, che in azzurro è stato spesso impiegato anche come mezz'ala, è stato l'uomo partita: suo l'1-0 su cui si è cristallizzato il risultato, da sviluppi di calcio d'angolo. Contro la Croazia infine uno 0-0: ancora fuori Cereser, Luongo è invece tornato tra i titolari.

Under 17, Pierro punto fermo per l'Albania. Tounousidis segue la Grecia — Ci spostiamo in Polonia per la Syrenka Cup. A rappresentare i granata Dennis Pierro, difensore centrale classe 2009. Fin dalla prima uscita, contro la Polonia, Pierro è stato scelto come titolare nel 3-4-2-1 albanese come guida al centro della linea a tre. Per lui 90' nell'1-1 inaugurale. Nel secondo e ultimo impegno, contro la Norvegia, il difensore granata è stato confermato tra i titolari nonostante il passaggio alla linea a quattro. La vittoria è poi arrivata, un 1-0 di misura in cui ha avuto peso anche l'attenzione avuta dal reparto arretrato. Inizia ora la sosta infine per Tounousidis. Il centrocampista granata, fresco di primo gol con la maglia del Torino dopo il trasferimento in estate, saluta momentaneamente l'Under 17 per unirsi alla Grecia con cui disputerà il 16 e il 18 settembre una doppia amichevole contro l'Armenia.