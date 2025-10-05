Primavera 1, la classifica: Baldini tira fuori il Torino dalla zona play-out

Torna finalmente ad esultare il Torino: ai ragazzi di Baldini basta la rete di Carvalho per espugnare Assemini. Ottima gara dei granata che sono riusciti a imporre il proprio gioco per buona parte della sfida, mostrando di avere singoli, squadra e tattica. Ora Baldini dovrà certamente continuare a lavorare con i suoi giocatori, ma può intanto esultare per questa prima vittoria alla guida del Torino Primavera. Per i granata si tratta della seconda vittoria stagionale: la prima - ed unica fino a poco fa - era arrivata il 23 agosto, nella vittoria per 3-0 contro il Napoli. Con questi provvidenziali 3 punti i granata mettono la testa fuori dalla zona play-out e arrivano al quindicesimo posto insieme all'Inter, a quota 6 punti, in attesa del Napoli, impegnato in casa contro la Roma. Rimane fermo a 4 punti il Cagliari che invece resta nelle zone rosse, un punto dietro il Lecce che ha pareggiato 3-3 in casa della Juventus. I bianconeri sono dunque a quota 8 punti, a 2 lunghezze dai granata.